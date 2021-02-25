加拿大一宗民事訴訟中被列為「最高機密」的文件顯示，兩年多前被派往土耳其暗殺沙地阿拉伯異見記者卡舒吉的小隊，所乘坐兩架私人飛機所屬的航空公司，在事發一年多前被沙地王儲穆罕默德轄下的基金接管。

該份機密文件由沙地一名大臣代表穆罕默德簽署，上面寫有「根據王子殿下的指示，立即批准完成所需程序。」文件顯示航空公司Sky Prime Aviation的擁有權在2017年12月被轉讓給價值4,000億美元（3.12萬億港元）、由穆罕默德控制的主權財富基金「公共投資基金」。

聯合國報告指，2018年10月15人暗殺小隊大部份人均乘坐這公司的灣流噴射機到土耳其殺害卡舒吉。編號HZ-SK1的飛機下午抵達伊斯坦堡，1小時15分鐘後即載着六名暗殺小隊成員離開，途經埃及開羅返回利雅得；4.5小時後第二架編號HZ-SK2的飛機載着另外七人在阿塔圖克機場離開，途經杜拜返回利雅得。飛機所屬的航空公司原本由沙地前情報官員賈布里的女婿阿爾穆扎尼營運。該文件顯示阿爾穆扎尼簽署轉讓股份。

傳美指控穆罕默德謀殺

揭示這機密文件的訴訟由沙地國營公司上月在加拿大入稟，控告賈布里盜用公款。流亡加拿大的賈布里去年在美國首都華盛頓地區法院入稟控告穆罕默德，指對方在卡舒吉被殺數日後派暗殺小隊到加拿大殺他，本月再向法庭補充指阿爾穆扎尼2017年9月在杜拜被擄返沙地，及後多個月被施酷刑。

美國政府即將公佈卡舒吉事件的解密情報報告，據報將指控穆罕默德批准甚至下令謀殺。總統拜登將致電沙地國王薩勒曼。

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