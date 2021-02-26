美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）周二遇上車禍，涉事汽車中俗稱「黑盒」的行車紀錄儀或有助還原意外經過。日前完成手術的活士將轉院繼續接受治療，有專家認為他要再踏上綠茵場仍有漫長路途，據指活士不希望因意外而被迫結束職業生涯。

活士遇上車禍後，即時被送往加州大學洛杉磯分校哈伯醫療中心（Harbor-UCLA Medical Center）搶救及接受手術。消息人士向美國有線新聞網絡（CNN）透露，活士已於周四轉往洛杉磯西奈山醫院（Cedars-Sinai Hospital）。

或要再做手術 原期望今年全力爭標

有活士身邊的消息人士透露，活士對於意外感到相當沮喪，因為他原本視2021年為真正捲土重來的一年，早前還揚言要出戰美國大師賽，「絕不希望自己的職業生涯這樣就結束」，只要有方法便不會引退，他以往曾克服傷患，相信今次亦然。

然而，活士要重拾高球桿絕不容易。波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）急診科醫生福斯特（Jeremy Faust）認為，活士仍處於危急階段，主診醫生現時有很多工夫要做，甚至不能否定活士需要再做手術的可能性。

即使脫離危險階段，由於他右腿嚴重受創，醫生用了金屬桿及鋼釘等固定，日後他亦需要時間適應。專家也指出，活士的背部本身經常受傷，今次意外有可能帶來不良影響。

汽車黑盒助重組意外

當局展開對今次意外的調查，消息人士指活士對意外經過「毫無記憶」，因此將要依靠他駕駛的現代汽車SUV「Genesis GV80」中的「黑盒」。根據有關規定，裝有記錄儀的汽車必須存儲15項數據，包括撞擊前的速度，及是否曾踩過剎車和油門。

洛杉磯縣警長維蘭路華（Alex Villanueva）表示活士當時沒有受酒精影響，將意外界定為「純粹的意外」，不會對他作出刑事檢控。

美國有線新聞網絡/美國《紐約郵報》/美聯社

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