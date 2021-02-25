根據周四提交美國伊利諾州地方法院的文件，北京字節跳動(ByteDance)就一些TikTok美國用家指程式侵犯私隱而提出的集體索償，同意支付9200萬美元(7.2億港元)作和解。

字節跳動是TikTok的母公司，在美國有超過1億用戶。TikTok發言人說：「雖然我們不同意索償理據，但與其進行漫長的訴訟，我們寧可集中精力建設安全而快樂的TikTok社群體驗。」字節跳動是經過一年多的法律程序，才同意和解，而有關和解仍需法庭批准。

原訟一方聲稱TikTok程式「入侵用戶的電子裝備，抽取大量私人數據，包括生物識別資料和他們經常追蹤的TikTok賬戶，目前是插入針對性廣告、牟利和其他用途」。根據提交法庭要求批准和解的文件，和解協議是經過「專家深入檢視TikTok的原始碼」及廣泛斡旋工作而達成。

另一方面，TikTok被指未有履行2019年保障兒童私隱的協議，美國聯邦貿易委員會及司法部正研究跟進。

路透社

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