獲總統拜登提名為美國貿易代表的戴琦(Katherine Tai)周四出席國會任命聽證會時說，美國可與其他國家合作在「灰色地帶」制訂新的貿易規則向中國問責。戴琦同時表示，會檢視中國強迫少數民族勞動的問題。

戴琦又說，關稅是美國確保公平貿易的非常重要補救工具，顯示美國的新貿易政策隊伍無意改變特朗普政府的強硬對華立場。戴琦在聽證會上又重申拜登政府對多邊組織的承諾，顯示她會維持特朗普政府對進口鋁鋼材徵收的關稅。她指，中國成為美國極強大的競爭者是因為政府直接干預經濟，誓言要中國履行美中首階段貿易協議的承諾，並會高度關注美中貿易協議的履行狀況。

戴琦說：「我們須承認…主要由於中國產能過剩，我們在全球鋁鋼市場面對非常嚴重的問題…這不單是中國的問題。」她表示支持「整體審視中國」和美中策略。有議員質詢中國在新疆涉強迫少數族裔人士勞動，戴琦回答稱，若能獲確認提名，她上任後首要處理的事項就是檢視中國在新疆強迫勞動的問題，「強制勞工問題已成為全球貿易中最惡劣的例子」。

戴琦指出，美國是世貿組織的創始成員國之一，「我們必須在日內瓦以建設方式對話」以鞏固世貿組織。她說，美國與歐盟須走在一起，解決長久以來在生產飛機補貼上的糾紛。

路透社/法新社/中央社

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