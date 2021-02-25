印度政府自與社交網Twitter就移除內容發生爭議後，正草擬法案要求社交網迅速移除受爭議內容和協助當局調查。

社交網需助查

2018年印度政府要求Twitter移除有關農民示威的內容，Twitter拒絕將政府指就農業改革傳播謊言的賬戶下架。當局今次草擬的「媒體指引與數碼傳媒道德規約」，將在法律上規定有關公司在收到法令的36小時內移除有關內容；有關公司亦須在接到法令的72小時內協助調查一般案件或其他與網絡安全有關的事件；如果有帖文涉及描述性行為，有關公司應在收到投訴的一天內封鎖或移除有關內容。

法案亦要求科企增設首席合規專員，確保公司遵守相關法律法規，以及增設「投訴賠償專員」，兩個職位都須由印度公民出任。

法案指規例亦將適用於數碼和網絡媒體，「出版者應考慮到印度多元種族和宗教的背景，當刊登任何種族或宗教組織的活動、教條、做法和觀點時，應特別小心謹慎」。談及電影和其他娛樂種類包括網劇時，法案提出以「分類評級」處理。

暫時未知法案會何時落實及細節會否有變動。業界消息指新法規將打擊科企在印度的投資計劃。影音串流平台Netflix和亞馬遜Prime影音在印度被指內容淫穢，亞馬遜一名管理層周二就因一齣政治劇集被警方審問近四小時，該劇被指傷害宗教感情和引起公眾憤怒。

路透社