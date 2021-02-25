（北美通訊）美國周三表示，有外交人員在中國被要求作稱為「肛拭子」的病毒檢測，對此作出抗議；當局引述中方解釋，事件純屬「錯誤」，澄清外交人員可獲豁免。中國外交部發言人趙立堅周四回應事件時，否認中方曾要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測。

美國國務院周三表示，有美國外交人員在中國時，被要求進行肛拭子取樣，檢測有否染上武漢肺炎病毒，批評該做法有損尊嚴， 已勒令員工拒絕有關測試，並向中國外交部抗議，「美國國務院從來沒有認同進行該類檢測。」國務院沒有透露多少外交人員及其家屬，曾被作肛拭子檢測。

美國國務院引述中方回應表示， 由於出現錯誤（in error），才有美國外交人員被要求進行肛拭子檢測，承諾以後不會對外交人員作肛拭子檢測。美國國務院發言人強調，他們會按《維也納外交關係公約》及其他外交法規，捍衛美國外交人員及其家屬尊嚴。

上月下旬起，中國宣佈北京等多個地區，對入境人士進行肛拭子檢測，用棉花棒深入肛門三至五厘米，進行採樣，以得出更準確檢測結果，做法使人聞風喪膽，在網上引起熱烈爭議。有曾進行肛拭子檢測人士接受訪問時表示，檢測持續數秒鐘，感覺像「肚瀉」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！