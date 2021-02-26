根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.12億，全球死亡人數突破250萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,839萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.7萬。印度確診人數超過1,104萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,039萬，死亡人數逼近25.1萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

加拿大監管機構周五批准使用阿斯利康疫苗

加拿大監管機構早於12月便批准輝瑞及Moderna疫苗，但未有跟隨英國，根據阿斯利康11月公開的測試數據而批准阿斯利康疫苗，而是直至周五才發出許可。

加拿大批准向18歲以上人士使用阿斯利康疫苗。部份國家如法國只批准在65歲以下人士使用阿斯利康疫苗，比時時甚至將年齡限制至55歲以下。加拿大沒有本土疫苗生產，杜魯多政府被批評全民接種進展太慢。

以色列逾半人口已接種疫苗

以色列衞生部數據周五顯示，自當地12月展開接種計劃以來，已經有470萬人接受首劑疫苗注射，而且有330萬人已經接種第二劑疫苗，即國內已經有一半人接種至少一劑武肺疫苗。

政府目標是為至少620萬人接種。以色列人口有929萬人，當中3成人未滿16歲，未合資格接種疫苗。

荷蘭上訴法院判政府可實行宵禁令

荷蘭上訴法院判政府可行使緊急法實施防疫宵禁令，同時表示政府自1月23日起推出的「朝四時半晚九」宵禁令，對憲法自由的限制「是合理的」。

荷蘭一個法院月中下令政府立即解除為抗疫而設的宵禁令，裁定法令沒有合理的法律理據。當時法院指宵禁是根據緊急法制定的，沒有時間在國議辯論，認為此案沒有出現如此緊急的需求，故措施必須基於適當的法律。

英男違新加坡酒店隔離令密會未婚妻 雙雙被判入獄

英國一名男子因違反新加坡的酒店隔離令，與新加坡籍未婚妻在酒店密會，周五雙雙被判罪成，男子入獄2周罰款1,000坡元，其未婚妻則被判入獄1周。

52歲的斯凱（Nigel Skea）去年9月由倫敦抵達新加坡，入住酒店接受隔離，其間他被告知不可離開房間或有任何訪客，但他的39未婚妻在同一酒店內預訂房間，斯凱之後去到未婚妻房間過夜，回房時被保安發現。

斯凱的代表律師指，斯凱此行主要目的是與未婚妻結婚，兩人去年11月14日結為夫婦，形容事件是「一對愛侶只想待在一起的典型案例」。

法國政府擬巴黎封城3周

法國政府將研究巴黎封城3周的方案，以遏止疫情擴散。政府發言人在電台節目上指，儘管有疑慮指如此短時間的封城是否有效，但表明「顯然地，這（方案）將會研究」。

巴黎副市長周四也表示，會向政府提交3周封城方案。總理卡斯泰（Jean Castex）早前指，倘若疫情惡化，法國將實施防疫措施，包括由３月起，於周末對巴黎及另外19個地區封城。

英女皇籲接種疫苗：「其實不痛」

英國疫苗接種進展屬世界前列，英女皇更開腔呼籲國民毋須抗拒注射疫苗。已屆94歲高齡的英女皇在今年1月注射了第一劑疫苗，她參與一個衞生事宜的視像會議時分享感受。英女皇稱：「我接種後至今也沒甚麼傷害。接種過程很迅速，而我也收到很多來信提到，他們對於如此容易接種疫苗感到十分驚喜。（注射）基本上不感痛楚。」她補充，自從接種疫苗後，自覺受到保護。英女皇也承認，注射疫苗對部分人來說可能是困難決定，但敦促他們不只考慮自己，也要顧及其他人。

賀錦麗披露接種第二劑後有輕微副作用

美國副總統賀錦麗上月底接種第二劑Moderna武肺疫苗，賀錦麗周四透露，她接種第二劑疫苗後感受到輕微副作用，維持約一天，強調此後便回復正常。她稱：「（注射）第一針後我感覺很好，我以為第二針也一樣，第二天便早早起床工作，但中午便發現，啊，或許我得慢一點。一天後又好起來了。」賀錦麗沒有透露她感受到的具體副作用是甚麼。賀錦麗再次呼籲公眾一同接種疫苗，強調疫苗可讓人們重新與家人見面，又憶述自己去年底在鏡頭前接種時「感覺有點怪」。

全球死亡人數突破250萬人

武漢肺炎在全球造成的死亡人數，周五突破250萬人。歐洲疫情最嚴重，死亡人數達842,894人，其次是拉丁美洲和加勒比海地區，死亡人數667,972人，美加地區528,039人。美國、巴西、墨西哥、印度和英國的死亡人數總和，超過全球死亡人數的一半。

巴林批准強生疫苗緊急使用 全球首個國家

巴林國家衛生監督局（NHRA）周四表示，巴林已批准強生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑疫苗以作緊急使用，是全球首個批准強生疫苗以作緊急使用的國家。巴林目前已提供輝瑞（Pfizer）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、中國國藥集團（Sinopharm）疫苗及俄國Sputnik-V疫苗供國民免費接種。巴林國家衛生監督局指出，強生疫苗將提供給較可能出現併發症的高危險族群使用，包括老年人及患有慢性病的民眾。

輝瑞疫苗降低儲藏溫度要求至-25°C至-15°C

美國食品及藥物管理局周四放寬輝瑞疫苗的儲存溫度要求，由標籤上規定儲存的-80°C至-60°C極低溫，修訂為可在普通藥房冷藏櫃-25°C至-15°C下存放兩周。

德國CureVac疫苗對英國和南非變種病毒有效

德國CureVac藥廠主席夏斯(Franz-Werner Haas)說，該公司研發的武漢肺炎疫苗，在動物進行的初步測試顯示對英國和南非變種病毒均有效。他在歐洲議會上表示疫苗的測試結果將於短期內公佈，而他預計疫苗可在今年6月獲歐盟批准使用。

路透社/法新社/中央社/英國《每日郵報》

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