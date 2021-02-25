美國食品及藥物管理局（FDA）發表最新分析報告，顯示強生（Johnson & Johnson）的單劑式武漢肺炎疫苗安全，在預防出現嚴重症狀要入院甚至死亡方面，超過85%有效。預料FDA日內會就是否批准緊急使用這款疫苗作出公佈。

分析指強生疫苗接種14天後開始產生防護力，到接種28天後效果更好，在預防重症入院與死亡有超過85%效力：相比起安慰劑對照組有16人入院、七人死亡，疫苗組無人入院亦無人死亡。但若計入預防中度病情的情況，強生疫苗僅66%有效。

只需一針 可存放普通凍櫃

跟美國現時使用的輝瑞和莫德納兩款疫苗俱屬兩針式不同，強生武肺疫苗只要打一針就完成接種，而且可存放在普通冷凍櫃，假如獲准使用，對於加快接種有幫助。美國死於武肺的人數日前剛超越50萬。

FDA作出最後決定前，FDA外部獨立顧問委員會於今天開會，商討是否有足夠證據證明強生疫苗值得獲建議使用。顧問小組成員之一、費城兒童醫院疫苗專家奧菲特認為，在「預防病重入院及死亡」這方面，強生疫苗的表現比得上輝瑞、莫德納。測試顯示輝瑞和莫德納預防出現症狀是95％有效。

強生疫苗是在美國、拉美及南非的4.4萬名成人身上進行測試，而三地都有各種變種病毒株流傳，惟FDA的分析指未能確定強生疫苗對各變種病毒株有多強防護力。強生此前曾公佈疫苗在美國測試成績最佳，對中至重症有72%防護力，在拉美及南美則分別是66%及57%。

另一方面，莫德納針對南非變種病毒而研發的疫苗輔助劑，已送交美國國家衞生研究院（NIH）測試，準備進入臨床試驗階段。

美聯社/法新社