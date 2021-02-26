美國掀起對於政治正確的強烈反彈，連卡通人物也遭殃。動畫電影《反斗奇兵》（Toy Story）的著名角色「薯蛋頭」（Potato Head）成為最新一名受害者，將不再被稱為「先生」（Mr.）及「太太」（Mrs.）。持有該玩具商標的孩之寶（Hasbro）宣佈，日後「薯蛋頭」的產品及商標將刪去標明性別的字眼，聲言此舉可令「薯蛋頭」更包容不同群體，卻引來不少網民反感。

孩之寶周四宣佈，1952年面世的「薯蛋頭先生」不會稱為「先生」，今年秋天推出的「薯蛋頭」新玩具不會再列明是「先生」或「太太」，讓小朋友自行決定「薯蛋頭」的家庭成員，例如是兩個爸爸或兩個媽媽。孩之寶高級副總裁博伊德（Kimberly Boyd）聲言，今次更改名稱可以令品牌更有「包容性」。

LGBTQ團體支持 網民卻批矯枉過正

消息傳開後引開網上熱話，有人擔憂是不是「薯蛋頭」這個角色將會消失，孩之寶後來在Twitter澄清，只是對「薯蛋頭」的品牌名稱及商標作改動，由帖文符上的圖片可見，「薯蛋頭」的玩具包裝的確將「先生」及「太太」的字眼大幅縮小，相對以往變得不顯眼。

網民紛紛在該帖文留言，有人問接下來「芭比娃娃」（Barbie）是否也要改名。另有人提出孩之寶的名稱也要作出修改，因為名字中的「bro」代表男性，因此以後應該只叫「Has」。

LGBTQ團體GLAAD立即讚揚孩之寶的決定，美聯社指，以往不少玩具有同類嘗試，例如「芭比娃娃」現在有不同膚色，不再只得金髮碧眼，「Thomas火車頭」則加入了女性角色，而孩之寶的舉動可以讓品牌成長，同時不會破壞了這個在動畫電影《反斗奇兵》出現的角色。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！