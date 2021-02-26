武漢肺炎疫情沉重打擊全球旅遊業，對於歐洲很多國家的經濟均大受影響。隨著歐盟各國陸續為民眾接種武肺疫苗，歐盟領袖周四舉行視像峯會後，通過在今年夏天推行「數碼疫苗護照」（或稱電子針卡），冀助歐洲旅遊業復蘇。但法國總統馬克龍同時提出，憂慮接種疫苗將變成強迫性義務及造成歧視。

歐盟領袖舉行視像峯會後，德國總理默克爾披露有關消息。她表示︰「所有人都同意我們需要數碼疫苗證明書，這將會為在歐盟國家出遊變得可能，並且為從第3方國家到歐盟旅遊鋪路。」默克爾指，歐盟委員會需要3個月時間安排疫苗護照的技術。而已脫歐的英國則預計，最快今年5月17日讓民眾外遊，意味歐盟屆時尚未準備好接待英國遊客。

希臘力促落實疫苗護照 擬5月迎接遊客

作為歐盟中負債率最高的國家希臘，早已要求盡快落實疫苗護照，容許已接種疫苗的民眾可以出遊。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）早前更警告其他歐盟領袖，如果他們不同意疫苗證明的政策，希臘亦會自行展開有關工作，該國已經向接種疫苗的民眾提供證明。首都雅典已計劃於今年5月開始重新開放接待遊客，而希臘政府亦開始與英國討論疫苗護照的安排。

西班牙亦著力推動歐盟的疫苗護照政策，外長穆尼茲（Manuel Muniz）提議，讓持有接種疫苗證明的人士可以豁免接受武肺檢測，在歐盟範圍建立一套規則，以便在合乎健康標準下保障人們自由流動，重申這對各國經濟均十分重要。西班牙的外國遊客人數自疫情爆發後急跌，西班牙國家統計局數據顯示，2020年接待的英國遊客人數較前年同期暴跌82%。

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）也在會上表明支持疫苗護照政策，表示有助重啟在歐洲內人口自由流動，保障文藝、體育等在疫情中面臨困難的行業。

不過，法國總統馬克龍在會上提出憂慮，擔心將接種疫苗變成強迫性義務及造成歧視，他提出的多項顧慮包括未清楚疫苗的有效時長、已接種疫苗人士的感染風險，以及個人資料保護的法律和道德問題等。

領袖倡歐盟加快疫苗使用審批

歐盟27國領袖在長達5小時的視像峯會中，亦提及歐盟接種疫苗工作進展緩慢，建議加快批准使用疫苗和提高製造速度，措施包括透過建立新的製造設施和減少運輸樽頸。另外，歐盟亦向德國、芬蘭、瑞典、丹麥、匈牙利和比利時發出警告信，指這6國單方面發布入境禁令。

英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）近日再對歐盟發出供貨不足預警，新上任的意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在會上提到，各國領袖要採取更堅決和實際方法加快疫苗接種工作，又要求疫苗供應商未有兌現運送的承諾，要採取更強硬做法，建議這些藥廠未如承諾供應疫苗，就對這些藥廠在歐盟內的疫苗廠房禁止出口一段時間。

英國《泰晤士報》／彭博社／德國之聲

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