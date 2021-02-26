香港人投資出名愛磚頭，英國政府上月底正式向港人開放「5+1」簽證計劃後，有倫敦地產經紀透露，越來越多港人在當地買樓出租，已經成為倫敦中部的第5大外國投資者，不少中產階層更視租金為移民英國後的重要收入來源。

自從北京強推港版國安法後，隨即掀起港人移民潮，英國當局估計未來5年將會有超過30萬港人移居當地，不少人已率先在英國置業。截至去年8月，港人已躍升為倫敦中部的第5大外國投資者，還推高了倫敦以外一些熱門地區的樓價。

港人長久以來皆熱衷於投資英國物業，而越來越多中產階層希望在移民英國前，預先在當地建立穩定收入來源，BNO「5+1」計劃亦要求申請人至少有六個月的經濟保證，因此最近對一些樓齡較長、適合出租的住宅產生興趣。

蘇富比國際物業（Sotheby’s International Realty）的倫敦住宅部負責人布拉德肖（Guy Bradshaw）表示：「在過去6個月左右，這逐漸成為主流趨勢，我也越來越多在Zoom或透過通話，跟香港人及香港的投資基金溝通。」

港人設地產投資顧問公司 有人計劃加按再置業

38歲的Alan Wan在2019年正值反送中運動時，成立「英國業主會」（UK Property Owner Association），本身在當地擁有13座物業的他開辦課程，教授在英國投資物業的心得，報讀人數在去年下半年激增，目前有大約1,500名學生。

他的其中一個學生、現年30歲的Isla Kwok今年1月底搬到曼徹斯特，她利用在2019年購買的排屋租金收入，來應付按揭及現時租住單位的支出，她更計劃日後將物業重新抵押來購買第二個物業，因為貸款利息將會大減。她更表示，只要擁有第一個物業，便可輕鬆創造更多收入。

路透社

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