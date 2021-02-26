除了最新捲入性騷擾醜聞，美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）本已因為其州政府被揭隱瞞護老院武漢肺炎死亡人數，而成為眾矢之的。紐約州衞生專員扎克（Howard Zucker）周四出席州議會聽證會，被州議員不斷追問是誰人下令瞞疫，但他不斷以「調查正在進行」為藉口推搪，又宣稱當時社區有病毒，遲早也會傳到護老院。

科莫去年處理武漢肺炎疫情時，面對護老院傳播危機的壓力日益增加，於3月簽署備受爭議的行政命令，要求護老院接收由醫院離開的染疫人士，直到5月才撤回。此舉被視為護老院出現大規模爆發及死亡個案的原因，科莫曾辯稱兩者沒有關係，並指員工是將病毒帶入護老院的元兇。

扎克在聽證會中亦作出類似的卸責論調，表示武漢肺炎病毒當時已在社區傳播，指摘是眾人不聽從科學之過。他稱：「這（病毒）是由社區而來的，當時已經存在......不斷重問這個問題讓我感到困擾，所有數據皆證明這不是傳入護老院的原因。如果當時已在社區流行，最終都會傳到護老院中。」

多番迴避議員問題

扎克繼續被州議員追問，奧瑪拉（Tom O’Mara）質問為何在議員及有關方面提出正式申請後「拖延」，要求扎克交代是誰決定這樣做。扎克拒絕直接回答，僅表示這關係到正在進行的調查，一旦查清事件才會向公眾披露。奧瑪拉再追問，扎克有沒有收到法庭傳票，包括向大陪審團（Grand Jury）作證，他又再「耍太極」，稱調查程序正在進行。

另一位議員塞里諾（Sue Serino）質問他對「今天陳述的事實如此自信」，卻不支持進行獨立調查。扎克再次回應現在正有調查進行，但沒有透露由甚麼組織機構進行。消息人士早前向《紐約郵報》透露，聯邦調查局（FBI）及布魯克林美國檢察官辦公室（Brooklyn US Attorney’s Office）已展開調查。

這宗瞞疫醜聞是由科莫的秘書德羅沙（Melissa DeRosa）使之曝光，她當時向民主黨議員承認因擔心受時任特朗普政府攻擊，因此在司法部去年8月調查時，把州內護老院有逾1.5萬人死亡的數字，壓至不足6,000人。事件張揚後不少議員敦促科莫下台。

美國《紐約郵報》/英國《每日郵報》

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