facebook早前就要求社交網向傳媒為新聞付費的法案與澳洲政府一度爭持不下，前日公佈投資至少10億美元（78億港元）在未來三年支持新聞業發展。

fb認誤封殺部份專頁

fb為反對法案在平台上封殺新聞專頁甚至株連慈善機構和提供緊急服務的政府部門，與當局就法案達成共識後才在周二宣佈周末前將恢復供應新聞。fb全球事務及通訊總監克萊格（Nick Clegg）發表題為「澳洲fb新聞一事的真相」的網誌，極力捍衞公司處理手法，但承認無心下錯誤封殺部份專頁。

他稱爭議核心是對fb與新聞機構關係的誤解。他指新聞機構在平台上分享報道，或者讓fb用戶透過網站上的功能鍵分享報道，這種由fb「免費轉介」至新聞網站的次數去年錄得約51億次，價值約4.07億澳元（25.23億港元），「近日很多聲音指fb剽竊原創新聞的利益，這說法一直是錯誤的。我們沒有取去或要求得到這些內容，而我們正被要求為這些內容繳付高得離譜的價格」。

他又說：「部份傳媒視fb為可補貼其損失的潛在收入來源是可理解的，但又是否意味他們可要求一張空白支票？」他指公司已隨時準備好支持新聞業，「fb極願意與新聞機構合作。我們絕對認同高質素的新聞是對開放社會運作的核心，讓公民獲得資訊和充權和讓當權者問責」。

法新社/美聯社