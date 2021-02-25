（北美通訊）美國商務部前副部長史超域（Corey Stewart）揭露，美國電訊商AT&T曾經協助在中國的生意夥伴中國電信（China Telecom），向華府作出游說，要求把中國電信保持在實體清單外，免受進一步制裁。AT&T發表聲明，證實事件屬實，解釋指公司一旦失去與中國電信的商業聯繫，將要撤出中國市場，屆時所有在中國經營的美資企業，便被迫要使用中國國企提供的電訊服務。

史超域周三向霍士新聞（Fox News）證實，AT&T高級行政副總裁吉萊斯皮（Ed Gillespie）去年主動接觸商務部，游說當局把中國電信保持在實體清單外，免受美國制裁。

美國前總統特朗普去年簽署行政命令，禁止美國國民投資包括中國電信內31間由解放軍控制企業。中國電信亦被指有份協助中國監控新疆維吾爾人、侵犯維吾爾人人權，外界一直有聲音要求美國進一步制裁中國電信。

史超域表示，事件令他非常震驚。他指，AT&T旗下華納媒體（Warner Media）是有線電視新聞網（CNN）的母公司，華納媒體和CNN經常表示要保護少數族裔，捍衛人權，AT&T卻為侵犯人權的公司游說，做法不合邏輯，「這完全是謊言，他們把盈利凌駕於人權、美國國家安全上。我要說的是，AT&T並非唯一會這樣做的公司。」

史超域表示，美國情報顯示中國電信作為央企，曾使用通訊科技追蹤、監控新疆維吾爾人，再把個人資料轉交執法部門，有份侵害人權。史超域亦引述情報指，中國政府恆常地把維吾爾人關進現代集中營，營內曾發生輪姦、虐待等侵犯人權行為，甚至有人被處決，進行種族滅絕，「中國電信正是幫兇。」

史超域續指，假如商務部未來沒有把中國電信納入實體清單，將顯示AT&T對拜登政府成功施壓。

AT&T發表聲明承認，公司不希望中國電信被美國制裁，原因是假如公司失去與中國持牌電訊公司的合作關係，將不能為在中國的美資企業提供服務，屆時，這些公司將要被迫使用由中國國企提供的服務，「我們和其他公司，要向商務部及其他政府部門解釋清楚這一點，讓他們了解，一旦把中國電信放入實體清單，會帶來意料之外的後果。」

目前，AT&T正和中國電信合組聯營公司。公司網站表示，公司已進駐中國超過30年，在北京、上海、廣州、天津及深圳均設有辦公室，提供固網、流動網絡、網絡保安、雲端等服務。

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