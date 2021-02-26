（北美通訊）加拿大國會下議院對華關係特別委員會（Special Committee on Canada-China Relations）就中國壓制香港人的公民權利，敦促杜魯多政府聯同盟國，針對性制裁相關中國官員；並應仔細審查中國駐加外交人員中有否從事非外交任務。此外，委員會亦建議聯邦政府採取更強而有力的移民政策，幫助香港人脫離北京的鎮壓。

對華關係委員會周四發表報告，呼籲渥太華對「負責或串謀嚴重侵犯香港人權、自由和法治的中國或香港官員」實施「有針對性的制裁」，建議參考美國做法，採用《馬格尼茨基人權問責法》，凍結並禁止相關官員的金融交易。

此外，聯邦政府應明確表明，不會就香港國安法相關的執法，作出任何行動、或支持任何拘捕令或回應任何法律協助請求。

報告又提到有中國外交人員干涉加拿大內政，敦促渥太華即時展開對中國外交人員的審查行動，「鑑於有人對加拿大人支持香港的人權和民主，作出威脅和恐嚇，加拿大政府應仔細審查中國駐加拿大的外交人員。」

中國駐加拿大大使叢培武去年10月警告加拿大勿給港人政治庇護，強調香港抗爭者是「暴力罪犯」，並警告渥太華這樣做會令30萬居港加人處於險境，事件引發加中外交罵戰。目前中國在加拿大的外交人員約有160人，幾乎與美國駐加人數相同。

報告並且要求聯邦政府採取更有效移民政策，以幫助香港人逃離北京的鎮壓，包括放寬家庭團聚規定，令到配偶、父母及子女以外的親屬，亦可以申請團聚。新民主黨外交政策評論員哈里斯（Jack Harris）指出，聯邦政府早前推出的針對香港年輕英才的移民計劃，並不足夠，強調需要更強而有力的移民政策，以幫助香港的民運人士盡快離開香港。

保守黨原希望在報告中加入條文，要求政府檢討加拿大最高法院前首席大法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）繼續出任香港終審法院非常任法官是否適當。但建議未獲其他政黨支持。

而保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）及人權政策評論員吉尼斯（Garnett Genuis）就希望報告中加入，呼籲聯邦政府制定計劃，以阻止北京干預加拿大領土內的人和組織的活動。

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