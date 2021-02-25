日本防衞省公佈，自衞隊去年在「嚴峻的安全環境」下，共執行了25次「資產保護」任務，防衞美軍艦隻和軍機，比前一年增加近一倍。專家認為，數字展示美日同盟關係變得更重要，能威懾區內可能對日本、南韓、甚至台灣不利的潛在敵對勢力。

防衞省指，自衞隊去年曾四次出動，保護執行收集彈道導彈情報、以及警告或監察任務的美國海軍艦隻，其餘21次是在美日聯合訓練期間保護美國的軍機，總數比前年的14次大幅增加。當局沒有透露這些「資產保護」任務執行的地點，只稱任務「有助日本防衞」。美日去年曾在日本附近和印度洋進行大規模演練，相信與這些保護任務有關。

應付對台不利勢力

在美國跟中、朝關係緊張下，日本加強與美國的軍事合作無疑會增加雙方擦槍走火的機會。日本神奈川大學助理教授華萊士（Corey Wallace）認為，如美軍的資產突然被敵對勢力攻擊，自衞隊預期會反擊，防止美軍艦隻和飛機再受襲。他又指現今局勢比這項保護政策六年前實施時危險得多。

不過，日本政策研究大學院大學教授道下德成表示，相關部隊其實不太可能遇到敵人威脅，只是一些國家在美日軍演期間作出危險舉動，令美國和日本在某些時刻感到緊張。他認為重點反而是美日現時定期和緊密地行動，讓它們在受壓環境或真正開戰時能繼續合作，肯定這種能力能進一步威懾可能對日本、南韓、甚至台灣不利的潛在敵對勢力。

自衞隊的任務原本主要是防衞日本，但2000年後越來越積極參與海外維和任務，前首相安倍晉三更致力推動擴展自衞隊的任務範圍。他2014年先推動重新解釋憲法，希望解禁集體自衞權，翌年成功通過《和平安全法制》，寫入安倍擴張自衞隊任務範圍的計劃。法案的第95-2條就容許日本部隊為保護美軍艦隻和軍機開火，並涵蓋可能啟動《美日安保條約》的事件，最終日本於2017年派出「出雲號」護衞艦護送一艘美國海軍的補給船，執行法案通過後首次保護美國資產的任務。

日本面對北韓核威脅，又因釣魚台問題與中國磨擦不斷，同時是美國維持東亞地區影響力的重要盟友，促使雙方近年加強的軍事合作。美國前總統特朗普就曾揚言如日本受襲，「我們就以自己生命和財富打第三次世界大戰」；現總統拜登亦重申釣魚台適用於《美日安保條約》。另方面，自衞隊近年多次與印度、澳洲和菲律賓等不同夥伴舉行聯合軍演，似乎有意擴張日本的軍事影響力。

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