美國國會近日正審議總統拜登提出的1.9萬億美元（約14.7萬億港元）疫情紓困方案，共和、民主兩黨其中一項爭拗重點，是方案綑綁全國最低工資增至時薪15美元（約116港元）的措施。美國參議院議事規則專員周四宣佈，不會把上調最低工資措施，納入疫情紓困方案的快速審議程序之內，意味民主黨人將無法完全無視共和黨人意見硬推最低工資。上調最低工資至15美元是拜登一大競選承諾，但如今受挫，白宮發言人普薩基（Jen Peski）表明感到失望。

民主黨內的激進左翼進步派一直要求大幅提高最低工資，由現行的時薪7.25美元（約56港元）分階段增至15美元，期望在2025年前完成。

不涉聯邦預算 無法阻拉布

目前美國國會參眾兩院均由民主黨控制，眾院原定在當地時間周五通過拜登的紓困方案，內容包括上調最低工資，其後交參議院審議。參議院民主黨人本來計劃運用「預算協調機制」（budget reconciliation）審議紓困方案，使方案只需獲簡單多數贊成便可通過，無需先尋求60名參議員支持「剪布」，但這安排需獲無黨派背景的議事規則專員許可。

參議院議事規則專員麥克唐納（Elizabeth MacDonough）在周四宣佈，最低工資不涉及聯邦政府預算，因此不允許民主黨以「預算協調機制」審議。這意味拜登政府日後如要提高最低工資，便需先取得60名參議員同意終止辯論，才可繞過持反對意見的議員拉布，即不能單靠民主黨手握的50席便直接進行表決。

民主黨內部仍存分歧

提高最低工資是拜登競選時一大重要承諾，民主黨理論上亦可聯同身兼參議院議長的副總統賀錦麗，在參議院投票推翻麥克唐納的裁決。但白宮幕僚長克萊恩（Ron Klain）表明會尊重制度框架，不會強行上調最低工資。

其實參議院民主黨內部也未能就增加最低工資達成一致共識，西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）及亞利桑那州參議員西內瑪（Kyrsten Sinema）均表明反對民主黨現有方案，曼欽提出可只把最低工資增至時薪11美元（約85港元）。

普薩基周四表示，對國會的決定感到失望，但會尊重結果，拜登將繼續與國會領袖合作。普薩基強調，美國不應有人全職工作後仍活於貧窮，又促請國會盡快通過紓困方案其他條款，包括向國民派錢1,400美元等。

日後或綑綁基建方案再闖關

民主黨人正尋求在拜登政府此後將提出的基建方案中，再次引入增加最低工資的條文，以至把提高最低工資獨自進行立法程序。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，民主黨不會放棄上調最低工資，強調此舉可幫助數以百萬計處於水深水熱的美國工人。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則指，他會對疫情紓困措施提出修正案，要求企業需把工資提高至時薪15美元或以上，才能獲得稅務寬減。

共和黨人一直反對最低工資增至時薪15美元，該黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）歡迎議事規則專員阻止快速審議最低工資一事，稱大幅調高最低工資並不恰當，兩黨亦不應以協調機制審議重大法案。

美國《紐約時報》/美聯社/路透社/法新社

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