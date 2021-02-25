緬甸局勢持續緊張，昨日約1,000名身穿白衣、手持鐵通、利刀和彈射器的軍方支持者在仰光市中心遊行，其間襲擊向他們喝倒采的民眾，至少有兩人被插傷。

仰光大金寺近日一直被封，不准反軍方示威者走近聚集，但昨日早上該批軍方支持者卻獲當局放行走過，不時威嚇攝影記者、傳媒工作者及在場人士。沿路不停有反軍方的居民向他們喝倒采。

民眾：可見誰是恐怖分子

到了中午，支持和反對軍方人士在仰光中央車站附近爆發衝突，緬軍支持者以鐵通和刀施襲，又向反軍方者投石。有數人遭白衣人圍毆，一人手持利刀在市中心一間酒店外襲擊一名男子。施襲者離開後，救援人員到場為滿身是血的傷者急救。其中一名傷者說：「他們（白衣人）有權示威，但不應使用武器。沒有民主派示威者使用武器。」另一名有反軍政人士說：「從今日的事件可見誰是恐怖分子。他們害怕人民爭取民主的行動。我們會繼續和平示威對抗獨裁統治。」

另方面，大批學生響應號召上街，惟警方封鎖多間大學大門禁止學生離校加入遊行。

各國持續對緬甸軍方施壓，英再制裁多六名緬軍，日本政府據報將中止對緬甸官方援助計劃，內閣官房長官加藤勝信回應時指消息無事實根據，強調會監察當地情況及考慮不同選項。來自31個國家的137個非政府機構向聯合國安理會發公開信，要求向緬甸實施武器禁運。社交網站facebook即時禁止緬甸軍方使用其平台，與軍方有連繫的公司被禁落廣告。

美聯社/路透社