全球多個發達國家近年都面臨人口老化的問題，封城抗疫本是「造人」好時機，可惜事與願違，多國出生率都不增反跌。於是，不少政府為鼓勵生育各出奇謀，日本就每名出生孩子向家庭發放10萬日圓（約7,300港元），泰國更想到推動「相親」（亦即相睇）計劃，期望撮合更多單身人士，從而組織家庭生兒育女。本文會簡介各國增加生育率的方式。

日本鼓勵生育 每名嬰兒派10萬日圓

日本出生率長期低迷，如今還加上武漢肺炎疫情打擊經濟及就業市場，令更多家庭對生育卻步。日本厚生勞動省本周初公佈2020年人口統計初值，新生兒僅87萬人創最少紀錄，較上年減少25,917人。結婚數53萬7583對，也下降12.7%、是僅次於1950年戰後第2大跌幅。政府指，2020年新生兒數量全年減少2.9%，並料疫情對出生人數的負面影響要在2021年延續。

去年4月至10月間，東京只有約6萬人懷孕，比去年同期減少10%。東京當局為鼓勵生育，提出就每名出生孩子向家庭發放10萬日圓（約7,300港元），若得到通過，措施會維持兩年時間，但父母不會直接獲派現金，而是兌換育兒物品及服務。

不過，日本由生育到照顧孩子的花費開支都很大，部份網民直指10萬日圓實在太少，「我不能想像一個情景，有人會說：『好的，我們拿到10萬日圓，那就生小孩吧』」。調查也顯示，單是入院分娩的相關費用，其實已經超過10萬日圓。

南韓棄阻人口減少趨勢 尋適應之法

跟日本情況類似，南韓出生率也是長期偏低。南韓統計廳2月24日公佈報告稱，2002年到2016年，年均出生人口數維持在40萬左右，但自2017年起，新生嬰兒人數迅速減少，2020年出生人口數、總和生育率均創歷史新低。去年新生嬰兒僅27.24萬人，按年跌10％；去年死亡人口數卻創新高，達30.51萬人，按年增3.4％，意味去年南韓人口淨減少約3.3萬人，是1970年有紀錄以來，死亡人數首次超過出生人數。

南韓政府1月表示，與其嘗試阻止人口下降的趨勢，當局現在會更集中學習如何適應。南韓11個行政機關發聯合聲明表示，「不久的將來很難扭轉出生率下降的趨勢」，因此將採取「雙軌」方式鼓勵生育，同時設法讓經濟適應人口萎縮及人口老化。

南韓2019年的生育率為0.92，屬全球最低，加上武漢肺炎疫情帶來的不確定性，勢令民眾生育意欲降低。政府聲明指，武漢肺炎加劇人口下跌帶來的負面影響，包括增加女性照顧孩子的負擔，以及阻礙外勞入境。

當局宣佈成立工作小組應對，計劃鼓勵更多女性及高級人員留在就業市場，同時尋求引入更多外勞。此外，政府會向非傳統結構家庭提供更多「法律及制度支持」，包括民事結合或未婚但有孩子的家庭，又會考慮向單身戶給予支持。

泰國推相睇計劃撮合單身人士

泰國生育健康局本月推出相睇計劃，開放公眾註冊讓單身人士在5月約會，本地及外國人均可參加。當局推出的一系列計劃除了約會，也包括派發產前護理贈券，讓在一起超過一年的伴侶誕下首名孩子，期望最終可提升國家生育率。

泰國公共衞生部副部長沙提（Sathit Pitutecha）指出，泰國2020年只有60萬新生嬰兒，是有紀錄以來最低，預料今年會更少。衞生部定下明年出生人數目標為70萬，「我們生育率要達到1.5去填補人口，否則將來人口老化會為政府帶來壓力」。

生育健康局研究員帕帕威（Papawee Thairak）表示：「對於想生小孩的人，我們希望他們要有準備……我們希望有意生小孩的人享有護理服務，同時想單身人士約會。」有官員表示：「單身人士約會可以認識很多朋友，但能否成功撮合，就需要再觀察了。」

歐洲生育率偏低 意大利包尾

根據聯合國所指，歐洲三分之二的國家均推行政策增加出生率，例如嬰兒獎金、稅務優惠、有薪產假等。一個國家若要維持人口，生育率要有至少2.1，數據顯示歐洲平均的生育率只有1.59。

意大利生育率是歐盟最低，生育率僅1.3。意大利曾在2015年推出派錢措施去鼓勵生育，就每名出生孩子發放800歐元（約7,486港元），但成效不彰。

荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）比較家庭研究教授高錫（Anne Gauthier）表示，派錢政策「通常對生育率影響很小」，措施只能短暫帶來增長，「它最終未能轉化成高生育率，有很多國家推行，但我們只見到同樣效果」。

瑞典家庭及社會福利慷慨

瑞典的生育率為1.9，在歐洲屬於較理想的國家，這相信跟其較慷慨的家庭及社會福利政策有關。歐盟委員會指，瑞典女性及孕婦就業率是「歐盟最高的國家之一，兒童貧窮也是最少之一」。當地父母可以持續每月獲得1,573克朗（約1,464港元）資助，孩子到11歲及15歲時還會再加碼，而瑞典父母也享有多達480天的有薪產假。此外，瑞典的育兒津貼及工作時數都比大部份國家低，在2018年，瑞典人平均工作1,474小時。

但高錫稱，北歐國家也開始有生育率下降的迹象，反映要達到高出生率的關鍵原因仍然未明，「當北歐國家認為他們做對了……直至去年出生率也開始下跌」。

英國廣播公司／日本《日本時報》／Japan Today／KhaosodEnglish／彭博社

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