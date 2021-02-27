根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.13億，全球死亡人數超過251萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,847萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過50.9萬。印度確診人數超過1,106萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,039萬，死亡人數逼近25.1萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

新西蘭奧克蘭再有確診 周日起封城7天

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周六宣布，由於再錄得一宗源頭不明確診病例，周日起奧克蘭再度封城7天，而全國其他城市則會限制在公眾地方聚集。

本月中旬，奧克蘭出現三宗病例，其中兩宗證實是英國變種毒株所致，全市近200萬人被勒令禁足3天。

菲律賓改口稱醫護可考慮接種科興疫苗

菲律賓食品暨藥物管理局日前批准科興疫苗緊急使用時，表示不建議讓醫護人員接種，因為疫苗的預防效果偏低，但如今改口稱會提供給醫護，由他們自行決定接種與否。

由中國捐贈的首批60萬劑科興疫苗，預料周日抵達菲律賓。

津巴布韋醫護不願接種國藥疫苗 要求更多安全和有效性數據

非洲津巴布韋護士工會說，該國的醫護人員不願接種武肺疫苗，因為無法確定疫苗對來自鄰國南非的變種病毒是否具保護性。津巴布韋本月18日起展開疫苗接種計劃，為前線醫護接種中國捐贈的國藥疫苗。但護士工會主席指出，醫護人員對接種計劃反應冷淡，「我們需要更多有關疫苗安全、其副作用及對南非變種病毒有效性的資料」。他表示工會同意由會員自行決定是否接種。

美國FDA專家組同意強生疫苗緊急使用授權

美國食品及藥物管理局(FDA)的專家組，表決贊成授權強生(Johnson & Johnson)疫苗緊急使用，令只需接種一劑的強生疫苗向推出美國市場邁進一大步。FDA相信會在一、兩天內授權緊急使用強生疫苗，令它成為美國第三隻可供接種的武肺疫苗。該批專家包括醫生、傳染病學家和醫學研究人員，他們一致同意18歲以上人士接種強生疫苗，好處比風險大。

巴西訂購未有第三期試驗報告印度疫苗 檢察人員入稟法庭要求終止交易

巴西衞生部與印度Bharat Biotech公司簽訂合同購買2000萬劑COVAXIN疫苗只有一天，巴西檢察人員便入稟法院要求立即終止交易，指疫苗未有第三期臨床試驗結果。根據衞生部周四發出的聲明，交易總值2.86億美元(22.3億港元)，首800萬劑疫苗預計3月運抵巴西。衞生部是在上周公佈新採購規則，免除招標程序，以加快採購疫苗。

加拿大批准使用阿斯利康疫苗

加拿大周五批准阿斯利康疫苗使用，包括印度血清研究所(Serum Institute)生產的版本，這是繼輝瑞-BioNTech與Moderna疫苗後，第三隻獲准在加拿大使用的疫苗。加拿大總理杜魯多說，加上阿斯利康後，加拿大3月底前會獲得超過650萬劑疫苗，而由4月到6月間，更會有數以百萬劑疫苗運抵該國。加拿大已訂購2000萬劑阿斯利康疫苗，其中190萬劑是透過世衞疫苗公平共享計劃COVAX訂購。

西班牙為武肺康復者接種一劑疫苗 研究指可提高免疫力

西班牙衞生部宣佈會為曾感染武漢肺炎的55歲以下人士接種一劑疫苗，指雖然未知人類自然感染病毒後抗體保護能力可維持多久，但有研究顯示這些人士若接種一劑疫苗，可提高免疫力。法國較早時已宣佈類似政策，意大利議員仍在討論中。

路透社/法新社/中央社

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