(北美通訊)美國康奈爾大學(Cornell University)提出與北京大學合辦雙碩士課程,大學評議會(Faculty Senate)原定本周三投票,但因中國被美國裁定對新疆維吾爾人進行種族滅絕,加上北京大學過去曾無理辭退異見學者、打壓學生運動,鎮壓要求調查性侵舉報的聲音,引起教職員激辯,最終投票押後到下周三再舉行。

康奈爾大學酒店管理學院(School of Hotel Administration)提出與北京大學合辦雙碩士課程,學生只要完成兩年制課程,便可獲頒康奈爾大學的款待管理碩士(Master of Management in Hospitality)和北京大學的工商管理碩士(MBA)兩個學位。

大學學生報《康奈爾每日新聞報》(The Cornell Daily Sun)報道,有關雙碩士課程去年3月已獲酒店管理學院通過,呈交大學評議會投票作最終決定。大學評議會本周三開會,教職員激辯中國和北京大學的人權問題,最終投票押後到下周三再舉行。

酒店學院副院長徐四金(Alex Susskind)在會上介紹課程時,嘗試淡化教員對中國人權問題的關注,「是的,在世界的那一個部份(中國)存在問題,但旅遊和款待業是其最大經濟領域之一。我們在款待教育中,處於領導地位,因此我們想成為其中一部份……至於其他更大的政治和文化問題,我恐怕要說, 不在我的責任範圍內(above my paygrade)。」

大學教務長高利哥夫(Michael Kotlikoff)指出,康奈爾大學在其他人權出現問題的國家,都有舉辦課程 ,「我強烈促請評議會從更廣泛的角度作決定,而並非就個別關注,針對個別課程。」

除了新疆人權問題,康奈爾大學教員亦關注北京大學打壓學術自由和言論自由。 2013年,北京大學開除經濟學院副教授夏業良,他是《零八憲章》首批聯署人,一直主張民主、法治、個人自由和市場自由競爭;2018年,北京大學學生組織「馬克思主義學會」舉行集會,聲援深圳佳士工潮,最終幾十名學生被關進課室,進行通宵審問,學會會長邱占萱之後「被消失」,懷疑被國安帶走,至今行蹤不明。

康奈爾大學英國文學教授薩卡曼魯(Neil Saccamano)表示,假如中國政府可以肆意開除、帶走教員,他不能相信新課程可以為師生提供足夠保護,「這個道德問題實在令我很困擾。」政治學教授班素爾(Richard Bensel)批評校方,把賺錢(money-making)凌駕於自由之上,「因為你對大問題視而不見,掃進地氈底,大問題才不會消失。」

研究工業和勞工關係的法律教授莉寶域治(Risa Lieberwitz)指出,北京大學除了打壓勞工維權行動,亦不適當地處理學生的性侵舉報,對此表示關注。1998年,北京大學中文系時任副教授沈陽性侵本科女學生高岩,導致後者同年自殺;事件於2018年曝光,當時北大學生岳昕提出徹查事件,卻遭校方恐嚇及打壓。

康奈爾大學目前和中國的大學合辦兩個雙學位課程以及多個交換生計劃,過去曾因人權問題,停止與外國大學的合作。2018年,北京人民大學打壓支持工人運動的學生組織「新光平民發展協會」,由國安把學生送回家,進行監視,之後康奈爾大學便暫停了與人民大學的交流計劃。

