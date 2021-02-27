美國前總統特朗普雖然連任失敗兼兩度被彈劾，但在保守派中仍見影響力，周日預定於年度保守政治行動會議（CPAC）發言。而會場周五更率先佇立特朗普金像，被網民嘲為拜偶像。

由美國保守聯盟召開的 CPAC，周四在佛羅里達州奧蘭多開幕，聯盟主席施拉普與特朗普有私交，演講者亦不乏特朗普在共和黨內的支持者，包括出頭阻總統拜登任命的參院新秀霍利，以及有選總統野心的參議員克魯茲。不過，與會者焦點落在一座特朗普Ｑ版金色人像之上，身穿藍外套、紅領帶和紅白藍短褲，站在「美國向前看」標語前，似暗示74歲的他到2024年會再參選總統的傳聞。

「金童子」招來網民熱議，聯想起《聖經》中摩西燒毁的金牛像，嘲笑以基督徒為首的保守派拜偶像。國會暴亂後有份投票彈劾特朗普的共和黨眾議員金辛格推文：「偶像祟拜可不是保守派所為。#重整我們的共和黨」

民兵組織被指想炸國會大樓

另一方面，國會警察署理總長皮特曼在眾院委員會作供時，提到有份闖國會的民兵組織，計劃待拜登到國會發表國情咨文時炸國會大樓，「殺掉越多議員越好」，故國會周圍的保安暫時不能放鬆，國情咨文發表日期未定。

路透社／英國《衞報》

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