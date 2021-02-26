《日本經濟新聞》周五報道，參加今年東京奧運的運動員，可於東京下月7日解除「緊急事態宣言」後進入日本，毋須隔離兩周。

報道說，日本政府定於3月7日解除東京的緊急狀態，對外國運動員的旅遊禁令會隨即撤銷。為方便奧運選手備戰，海外運動員入境後毋須隔離兩星期，但他們必須留在住宿地方和運動場地。此外，在解除緊急狀態一個月後，日本政府可提高東京運動場的觀眾人數上限至約1萬人，而地方縣市可提高至2萬。

日本累計有超過43萬人感染武漢肺炎，逾7800人病歿。由於疫情嚴峻，日本早前須封關，並暫時撤銷海外運動員的檢疫豁免。東奧官員較早時亦公佈奧運舉行期間首批防疫措施，包括禁止在賽事中唱歌和喊口號，規定運動員除了進食、睡覺和在室外期間，須一直戴口罩。

報道引述官方估計，指在東奧期間，會有超過7萬人入境日本，包括運動員、教練和傳媒。

路透社

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