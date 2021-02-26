美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）去年底發佈一項研究，預期武漢肺炎疫情會令出生率大跌，估計美國今年的出生人數會減少30萬至50萬。美國不少年輕一代早在疫情前已因沉重工作及學生債務，而選擇不生小孩，現在加上武漢肺炎，似乎只會令這趨勢維持。不過，仍有不少美國人選擇在這段艱難時期生育，亦有單身女性思考過後，反而指疫情促使她接受人工受孕。

疫情期間初為人父 在家親暏女兒成長

47歲的史考特（Scott）去年在加州正值疫情高峯及封城期間得悉伴侶懷孕，兩人於去年12月誕下女兒。史考特指伴侶懷孕初期大家都很害怕，所有的壓力像是一層又一層地加上去，尤其是兩人都是新手準父母，「但被迫留在家算是幫了一點忙」。他稱女兒出生前，他會陪伴侶看婦科，自己在停車場等，視像直播超聲波，「我嘗試聽孩子的心跳等等……那是我唯一無法與她（伴侶）分享的事，但同樣地，我們也沒有其他事物可以比較，你知道的」。

他形容在封城期間養孩子是很好的分心方式，也可充分利用留在家的好處，在家工作也有助安胎。「我們沒有見其他人，為甚麼不讓這孩子加入我們呢？我們可真正專注在嬰兒，而如果沒有封城，我們可能無法做到」，他說疫情總會完結，認為封城期間這樣看着女兒成長確實不錯。

紐約女性意外懷孕 隨遇而安

33歲的艾米莉（Emily）目前懷孕第33周，她直言對懷孕感到意外，但認為武漢肺炎疫情未足以令她需要放棄，她也認為自己的懷孕時機也不算很差，「這不是電視劇《行屍》（Walking Dead）的情況，但即使是這樣，他們在那套劇中仍然有生寶寶」。

她說自己在網上看到一些帖文，有人覺得在這段期間生孩子很自私，但艾米莉認為自己沒有錯，「我仍覺得這確實是一份禮物……所以我不覺得沒有希望，從未不覺得這是紐約或任何事情的完結，感覺我們會戰勝」。艾米莉坦言對分娩有點緊張，例如要戴口罩分娩、以及要在醫院面臨較高感染風險，「我確實會去想這些事情，這也會我感到恐懼，希望一切安好」。

與男友因疫情分手 單身女性決定人工受孕

在疫情下，部份女性重新反思成為母親的途徑，34歲的惠勒（Kelli Wheeler）一直想要小朋友，但她去年4月與男友因為社交距離影響關係而分手。之後惠勒覺得，即使再找到新男友，也需要一段時間才會有孩子，為了更快達到目標，她決定預約人工受孕，「我開始尋找沒有男人，自己也可決定生育的方式」。

疫情令美國部份地區的受孕需求上升，紐約大學朗根生育中心生殖內分泌與不育專家霍德斯·沃茲（Brooke Hodes-Wertz）指，去年夏季見到更多女性尋求服務，「我們本以為有較少人來，大流行下這或不是首要事項。紐約市很多有穩定收入的女性在疫情期間有空間反思，亦因為不用出行而可展開受孕。」

古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）首席研究科學家林德伯格（Laura Lindberg）說：「對於想透過建立關係生小孩的單身女性而言，武漢肺炎令她們一整年未能認識對象。」

43歲科學老師馬修（Victoria Mathew）則選擇領養小孩，「我決定不再去等男人了，我自己為我的孩子提供一個需要的家，疫情令你更仔細看待生活，找到真正需要的東西，我不想再浪費時間了」。

美國《華盛頓郵報》／Vox網站

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