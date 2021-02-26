（北美通訊）疫情導致美國仇恨罪案激增，亞裔成為主要被攻擊的目標。紐約巿連鎖中菜餐廳「西安名吃」（Xi’an Famous Foods）表示，餐廳在兩至三個月內，先後有兩名亞裔員工遇襲，為確保員工安全，決定縮短營業時間，讓員工早點回家。

現年33歲的王夢迪（Janson Wang）是「西安名吃」的行政總裁，他接受作家范伯格（Shaina Feinberg）和插畫家羅斯曼（Julia Rothman）訪問，講述旗下餐廳在疫情下的遭遇和難關，文章和插畫刊登於《紐約時報》。

王夢迪表示他和父親來自西安，其後全家移民來美，曾在康涅狄格州生活，每日面對種族歧視問題，到他高中時才全家搬到紐約市，「紐約市是我們的避風港，我很期望來到這裏，在這裏我有歸屬感。」

王夢迪的爸爸過去一直在中餐館工作，其後自立門戶，在法拉盛黃金商場（Golden Mall） 開設首間「西安名吃」，不再做美式中餐，只賣自己喜歡的中國菜。王夢迪大學畢業後，於2009年投入家族生意，把「西安名吃」慢慢發展成連鎖餐廳，「我們現在有8間門市，我們曾經有14間分店，但有6間在疫情下已經倒閉了。」

在過去數月，「西安名吃」有兩名亞裔員工成為襲擊目標。王夢迪表示，其中一人在上班時，於光天化日下遭陌生人一拳打向面部，被打碎眼鏡，另一人則在下班後遇襲，兩宗襲擊案只相隔兩至三個月，「在疫情前、在我經營餐廳的過去10年，同樣的事情從未發生。」

「西安名吃」過去和其他連鎖快餐店一樣，會營業至夜深；現在為了員工安全，王夢迪決定縮短營業時間，每晚8時30分便全線關門，讓員工早點回家。不過，他坦言店舖提早關門也改變不了地鐵站有人進行無差別襲擊等仇恨問題，「為甚麼我們想在紐約市做生意？紐約市就是如此特別的地方，我們在紐約的投資依然很深，我們的所有分店都在這裏，這裏就是我們的家。」

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