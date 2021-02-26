聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）說，全球各國都不應承認發動軍事政變的緬甸軍政府為合法政權，應採取一切行動恢復緬甸民主。代表緬甸民選政府的緬甸常駐聯合國代表Kyaw Moe Tun則呼籲聯合國「採取一切手段對付緬甸軍方，為緬甸人民提供安全保障」。

緬甸國營電視台周六報道，Kyaw Moe Tun「背叛國家，為一個並非代表國家的非官方組織發言，濫用身為大使的權力及責任」，因此已被革職。

布爾格納周五在聯合國大會上強烈譴責緬甸軍政府近日以致命武力對付示威者，認為不可接受，促請國際社會施壓恢復緬甸民主。

Kyaw Moe Tun在同一場合說：「我們需要國際社會採取最強行動立刻結束軍事政變、制止鎮壓無辜人民、交還權力給人民及恢復民主。」他發言後全場報以熱烈掌聲。

路透社/法新社

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