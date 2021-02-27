【新增動新聞】美國司法部周五宣佈，起訴一名64歲的居港商人吳志龍（ Chi Lung Winsman Ng、音譯）涉意圖盜取通用電氣的敏感技術，最高可被判囚10年及罰款25萬美元（約194萬港元）。司法部強調暫無證據顯示有中國企業已得到相關敏感技術，而吳志龍本人暫未落網。

司法部國家安全組助理檢察長德默斯（John C. Demers）表示，吳志龍及其同黨涉嫌竊取通用電氣的碳化矽MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）技術，形容這技術價值數以百萬美元。德默斯續指，吳志龍企圖竊取美國知識產權而讓外國企業得益，是剝奪美國企業創意成果及美國工人就業，當局將會盡其所能阻止這種違法和構成經濟破壞的行為。

司法部聲明指吳志龍是居於香港的中國商人。據了解吳是東莞市天域半導體科技有限公司的營銷副總裁，在半導體等市場擁有超過20年經驗。

擬在中國生產及銷售謀利

聯邦調查局（FBI）的負責探員雷福德（Thomas F. Relford）交代案情指，吳志龍涉嫌在2017年3月至2018年1月之間聯同最少一名同黨，意圖經一名在通用電氣工作已7年的工程師，在通用電氣內部偷取碳化矽MOSFET的敏感技術，繼而成立公司打算在中國生產和銷售這種小型電子半導體。

吳志龍被指2017年8月曾與同黨赴中國，向一間中國投資公司宣稱產品可在3年內回本並賺取盈利，並指所擁有的有形和無形資產總值1億美元（約7.8億港元），期望以股權換取大約3,000萬美元（約2.34億港元）注資。

司法部聲明指吳志龍至今仍未被捕，他被控的罪名一旦裁定成立，將面臨10年監禁和罰款25萬美元。司法部又稱沒有證據顯示非法取得的碳化矽MOSFET技術已被轉交到任何中國公司，包括吳志龍的公司。

美國司法部/《蘋果》記者

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