（北美通訊）根據加拿大的防疫措施，接載100名以上乘客的大型輪船，在2022年2月之前都會被禁止在境內港口停泊。這對於阿拉斯加或新英格蘭地區的郵輪業界來說絕對都是壞消息。美國的國會議員正想辦法挽救阿拉斯加的郵輪旅遊旺季，建議加拿大重新考慮禁泊規定，否則對於美加兩地都會造成重大經濟損失。

由於美國的大部份郵輪都是在巴哈馬或巴拿馬等國家註冊，而美國法律規定懸掛外國國旗的郵輪，只能在美國境外停泊。若前往阿拉斯加的郵輪不能在北美靠岸，將難以營運。

眾議院運輸及基建委員會一個小組已去信加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman），希望加方重新考慮其禁令。「若繼續關閉加拿大的客輪港口多一年，將會威脅到成千上萬的加拿大和美國人的生計。」為了令阿拉斯加航線能夠運作，眾議員提出了一個折衷方案，建議加拿大准許郵輪靠岸，但不准乘客落船。

貿易組織國際郵輪協會（Cruise Lines International Association）感謝國會議員協助恢復阿拉斯加郵輪旅遊，並期待和兩國政府合作，以配合相關公共衞生要求。郵輪旅遊在阿拉斯加旅遊業中佔重要位置，國際郵輪協會在去年武漢肺炎全面摧毀旅遊業前曾經預期，阿拉斯加郵輪航線會帶來140萬人次旅客。

除了尋求加拿大政府協助外，國會議員亦正嘗試其他途徑。共和黨籍眾議員楊格（Don Young）在周內提出了《阿拉斯加復蘇法案》（Alaska Recovery Act），當中將提供臨時解決辦法，在法律上將往返華盛頓州和阿拉斯加的郵輪航線視為外國航程。他指出，疫情已經摧毀了阿拉斯加2020的旅遊旺季，這事情不能再在2021年發生。

目前美國水域內的郵輪旅遊仍未獲疾控及預防中心（CDC）放行。

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