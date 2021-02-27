尼日利亞10日前學校綁架案 匪徒釋放42人

尼日利亞中部一間學校10天前發生大型綁架案，當局周六表示，匪徒釋放了42人，包括27名學生。尼日爾州長貝洛（Abubakar Sani Bello）指出，被綁架的學生、職員及親屬已重獲自由。

當地西北部贊法拉州（Zamfara）周五有疑似武裝匪徒突襲當地一所學校，綁架了大批女生，超過300名女孩下落不明。

有家長表示接獲校方通知，警方其後確認共有317名女學生被擄，稱接到消息指這批女孩被帶到鄰近樹林。

特朗普姪女入稟法院 指控他詐騙遺產

美國前總統特朗普的姪女瑪麗．特朗普（Mary Trump），周五控告特朗普騙取她遺產的欺詐行為，她的代表律師形容「被告過去的行為令人反感...偷走自己的侄女數以千萬美元」。

55歲臨床心理學家瑪麗的父親是特朗普的兄長小弗雷德（Fred Trump Jr），他於1981年離世，留下了利潤不菲的資產組合予女兒，交由特朗普、特朗普姐姐瑪麗安（Maryanne Trump Barry）及已故弟弟羅伯特（Robert Trump）看管。但瑪麗指特朗普等人不但偷取她的金錢，更藉2001年特朗普父親弗雷德遺囑鬧糾紛時簽訂的保密協議，令她未能分到任何家族資產，最後因爭產鬧上法庭。

她在去年出書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man》，描述特朗普家族貪婪、背叛和骨肉相殘的黑暗史，又指特朗普涉嫌逃稅，更形容特朗普被他專橫跋扈的父親培育成「說謊的自戀者」，為人毫無原則、取巧成性。

西班牙動物園職員 遭大象揮象鼻殺死

西班牙一間動物園周三發生大象殺人事件，一名職員被一隻大象揮象鼻襲擊，撞向圍欄不治身亡。

事發於西班牙北部坎塔布里亞（Cantabria）的坎塔布里亞自然公園，當時44歲的阿奈茲（Joaquin Gutierrez Arnaiz）正在清潔大象園，不幸被一隻體重4,000公斤的雌性非洲大象揮象鼻擊中，整個人撞向圍欄。

阿奈茲被襲後送院搶救，但最終不始，警方正調查事件。

日本富山市車站拿下最長站名

日本京都市北區的嵐電北野線「等持院及立命館大學衣笠校區前」站，在去年3月才剛奪下「日本最長站名」冠軍頭銜，但短短9個月後，就被富山縣富山市一個車站取代。

富山市富山地方鐵道公司營運的市區路面電車其中一個電車站「富山TOYOPET本社前（五福末廣町）」，因為擁有命名權的公司合併改名為「TOYOTA Mobility富山G廣場五福前（五福末廣町）」，以日文字數25字、日文讀音32字成為最長名稱車站。富山地方鐵道公司表示，改名是因為企業合併，並非有意為之，「純屬偶然」。

美國有線新聞網絡／路透社／中央社

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