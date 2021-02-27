加拿大近日罕有地出現間諜招聘廣告，而且還爆出「蝦碌」。加拿大國家安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）周五在Twitter出帖發佈招聘廣告，當中引用著名間諜小說《完美的間諜》（Ａ Perfect Spy）中的句子。然而，這本小說是講述雙面間諜故事，惹來網民諷刺是否想徵求出賣國家的間諜。

帖文寫道：「『你可成為完美間諜，你只需一個原因。』你的原因是甚麼？看看是否與加拿大國家安全情報局富有滿足感的生涯一致。」當中第一句便是出自英國小說名家勒卡雷（John le Carre）1986年推出的小說《完美的間諜》。

小說講述英間諜替別國效力

《完美的間諜》被認為是勒卡雷的巔峰作品，但其內容是講述一名英國雙面間諜被指背叛祖國，替捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）效力。於是，有網民懷疑局方招聘部門是否未有讀畢小說，一人寫道：「你們所有人……有否看過這本書？或者任何他的書。」另一人指出：「因此，潛在的加拿大間諜應受到講述雙面間諜出賣國家的故事啟發嗎？這很有趣——你想告訴我們甚麼？」

勒卡雷真名為康韋爾（David Cornwell），曾是一名間諜，其作品經常探討背叛的主題，並高度批評間諜世界，於去年12月20日逝世，享年89歲。

加拿大國家安全情報局其後發聲明指：「帖文僅是向著名間諜小說家康韋爾致敬，他寫過很多書，並在最近去世了。康韋爾的書籍感染了很多人考慮情報工作，毋庸置疑，我們鼓勵有興趣追尋安全及情報部門的人士，保護他們的國家及讓加拿大安全。」

英國《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！