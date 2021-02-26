當人類面臨生死危難，有時候會刺激生兒育女意慾。武漢肺炎疫情持續超過一年，在全球奪去逾250萬人性命，不少夫婦也因為封城及在家工作等原因多了時間相處，會否因此引發新一波嬰兒潮？觀乎多個西方國家數據，似乎並不盡然，法國、德國、意大利的出生數字一年來不升反跌。人口專家指出，全球經濟及疫情至今尚未明朗，加上擔心在醫院分娩時受感染，令很多人目前都對生育有所卻步。

法國多地醫院數據均指出生率下跌

穆西魯（Martine Mabiala Moussirou）在巴黎市郊聖但尼（Saint-Denis）一間醫院任職助產士協調員，聖但尼本是法國其中一個出生率最高的地區，穆西魯之前與不少人一樣，都認為封城會鼓勵生育，「我自己在想，他們全困在家，需要打發時間，那就生小孩吧」。

然而封城接近一年，法國出生率不升反跌，例如聖但尼醫院12月中至1月中的出生率減少約20%，預計在2021上半年仍會保持去年的低水平。在武漢肺炎病房負荷沉重的同時，婦產病房顯得相對冷清。穆西魯說：「這裏通常都很忙碌。」在穆西魯工作的醫院，9間產房目前只有1間正在使用。

在南錫（Nancy），大學醫院婦產科主任莫雷爾（Olivier Morel）亦說：「我們在法國整個東北部均見到（出生率）下降。」莫雷爾提供數據的顯示，該區5間主要醫院1月出生率，與去年比較都明顯減少，「我整個生涯未見過10%至25%的下跌」。在南部里昂（Lyon），當地兩間醫院亦指1月的出生人數下跌19%。

專家：經濟前景未明損生育意欲

人口專家對出生人數下跌不感意外，法國國家人口研究所研究總監雷尼埃·路易斯（Arnaud Régnier-Loilier）說：「在歷史上，生育率很受周期性事件影響，例如戰爭、經濟危機、疫情大流行甚至氣候問題。這些事件均會導致出生下跌而非上升。」

而目前經濟因素無疑左右民眾的生育決定，例如有人失去工作、或考慮到整體經濟環境下行，法國去年首季經濟收縮5.8%，是自1949年有紀錄以來最大跌幅。雖然法國及其他歐洲國家迅速推行相應援助措施，但相信支援只屬短暫，部份行業也不見會很快恢復過來，均令大眾欠缺安全感。

封城令家庭有更多考慮，例如學校停課令孩子長時間在家，令部份夫婦感到壓力，也有夫婦覺得過份親密，缺乏私人空間，反而會影響彼此關係。

德國人口無增長 10年來首見

德國聯邦統計局數據指，截至去年底，德國總人口共8,320萬人，與前年相若。官員指，德國去年移入人數有限，出生人數略少於前年，加上死亡人數上升，令總人口自2011年來首度停滯。德國去年死亡人數上升明顯與武漢肺炎有關，全年死亡人數較前年增加約4萬人，而東部薩克森州的數字更是前年的兩倍，造成部份地區火葬場難以負荷。

除了死亡人數上升，數據反映民眾擱置生育計劃。當地醫療新聞網站Ａpotheke adhoc的調查顯示，德國過去數月的驗孕產品及懷孕維他命產品銷售量均有下降之勢。

德國聯邦人口研究院（Federal Institute for Population Research）副總監布哈德（Martin Bujard）說：「經濟帶來的恐懼越大，對出生率有更大影響。因此可透過福利減少經濟衝擊的國家，例如德國，可能會有較少負面影響。」

憂入院分娩中招 美國人不願生仔

意大利國家統計局（Istat）本月公佈來自15個城市的數據，顯示意國去年12月的出生率暴跌21.6%，而就在去年3月，意大利成為首個封城的歐洲國家。除了出生率，去年首10個月的結婚數字也下跌超過一半。

在美國，也因為就業及疫情發展未明朗，加上擔心在醫院分娩時受感染，令很多人寧願不生孩子。美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）估計，今年出生人數與2019年相比，可能會少30萬。

俄亥俄州的帕克（Shelby Parker）育有一名2歲女兒，她與丈夫本來計劃再生小孩，但武漢肺炎疫情令她打消了念頭，「我只是覺得不負責任，把孩子帶來這世界」。

路透社／美國《華盛頓郵報》／KPRC-TV／中央廣播電台

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