緬甸連日有民眾上街示威反對軍方政變，軍方繼續在鎮壓和搜捕示威者。當地傳媒引述全國民主聯盟消息，指之前一直被軟禁在首都內比都住所的原國務資政昂山素姬，六日前已被帶走，下落不明。他一名被軟禁的律師亦指，在她上庭前三日仍未能與對方接觸做准備，損害她得到公平審訊的權利。

軍政府首拘外媒

防暴警察昨日在最大城市仰光拘捕一名日本籍記者，是本月初軍事政變以來首名被捕的外國記者，但同日就釋放他。被捕自由身記者北角裕樹曾任職《日本經濟新聞》，在仰光經營媒體製作公司，被捕時正在示威現場採訪。其緬甸人同事指，當地時間早上約11時半收到一則他被捕的短訊後就失去聯絡，又引述目擊者稱，北角裕樹曾被警察打頭，但戴了頭盔才無受重傷。北角裕樹昨日獲釋離開仰光三橋區的警署，指自己安全並感謝所有朋友。

當局繼續武力鎮壓反政變示威者，防暴警察昨日在仰光和第二大城市曼德勒以震撼彈和橡膠子彈驅散示威者，多人受傷。警方又在凌晨開始繼續在仰光搜捕反對軍方任命官員的示威者。

另外，世界銀行宣佈，停止處理緬甸政府在月初政變後提出的撥款申請。世銀行長馬爾帕斯上周稱，會對緬甸採取格外謹慎的態度，但仍在繼續執行過去的項目。世銀去年向緬甸批出逾3.5億美元（27.3億港元）新貸款和資助，援助緬甸抗疫和提供醫療保健服務，以及支援農民和促進農村就業。

路透社