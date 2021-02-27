沙地阿拉伯記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年於沙地駐土耳其伊斯坦堡事被殺及肢解。美國國家情報總監解密最新報告，表明沙地王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）批准肢解卡舒吉。美國總統拜登周五表示，早前與沙地國王薩勒曼對話時，已表明會追究侵犯人權事件，美國隨後亦公佈新一輪對沙地制裁，但沒有直接懲罰決策的穆罕默德，美國有線新聞網絡（CNN）指出拜登未履行懲罰沙地高層領袖的競選承諾。

拜登周五接受傳媒訪問時，表示他早前已跟薩勒曼表明，他會讓侵犯人權的人負上責任，美國政府會在周五及周一，公佈「美國與沙地關係的明顯轉變」。拜登形容國際規則正在轉變，華府將有重大改變。白宮傳訊總監貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）亦指，拜登不會容忍穆罕默德的行為。

CNN護航：總統決策較競選時複雜

拜登參選總統時，曾批評沙地是低劣及欠社會建設性的國家，又揚言要以前總統特朗普未曾使用的手段懲罰沙地高層領袖。CNN承認拜登未履行競選承諾，但也為拜登辯護，形容總統決策較身為候選人時複雜得多，也體現了美國總統在動盪地區遇上盟友製造麻煩時的難處。

與民主黨友好的《紐約時報》亦引述華府高層官員消息指，穆罕默德目前作為沙地實際統治者，拜登認為直接懲罰穆罕默德的代價太大，因此不會對他採取行動，只能尋求其他辦法替代。而報道稱，拜登今次決定恐怕將令人權組織、以至民主黨內部都感到失望。

須借助沙地制衡伊朗 華府難切割

美國過往甚少對其他國家的最高領導人實施制裁，加上沙地屬美國盟友，使制裁穆罕默德更顯得困難。消息人士指，拜登的國家安全團隊商議後，認為無法阻止穆罕默德入境美國，美方亦無法直接起訴穆罕默德，否則可能賠上與其他中東國家的盟友關係。另外，沙地也是美國在反恐和制衡伊朗的重要夥伴，使美國難以與沙地切割。

官員指，拜登正考慮一些不直接涉及穆罕默德，但又能讓沙地需付上代價的做法，包括不邀請穆罕默德到訪美國，亦會制裁沙地軍方人員，強調不是給予沙地侵犯人權的「通行證」，團體則呼籲拜登對穆罕默德實施旅遊制裁。

美國國務卿布林肯宣佈新一波對沙地懲罰措施，限制所有騷擾、拘禁或傷害記者的人士申請赴美簽證，首波涉及76名沙地國民，但不包括穆罕默德。美國國務院官員指，華府將在國務院年度人權報告上設立名為「境外壓迫」的類別，形容涉及這類別的制裁起初雖只涉及沙地官員，但日後亦會涵蓋俄羅斯、中國、以至土耳其等國壓制在歐美國民發表異見聲音的行為。

美國《紐約時報》/美國有線新聞網絡/路透社

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