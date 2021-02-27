英國《每日郵報》獨家報道美國總統拜登次子亨特（Hunter Biden）的風流賬，不但在哥哥博拜登（Beau Biden）逝世後與大嫂哈莉（Hallie Biden）交往，同一時間更搭上哈莉的失婚胞姊塞昆迪（Elizabeth Secundy）。《每日郵報》取得亨特和塞昆迪的情慾短訊記錄，可見亨特提出要教塞昆迪自慰，又稱要送她內褲。

亨特兩年前接受《紐約客》（New Yorker）訪問時稱，他多年來一直有酗酒與吸毒問題，而哥哥博拜登一直幫助他，鼓勵他接受治療。根據亨特當時的說法，他在博拜登2015年腦癌病逝後重新喝酒及搬離寓所，2016年8月與哈莉及她兩個孩子一起度假，開始變得親密，兩人秋天開始交往。亨特與哈莉的關係2017年3月正式曝光，當時拜登發表聲明祝福兩人。

不過《每日郵報》從亨特的舊手提電腦硬碟中修復大批短訊及電郵後，發現這段關係遠比亨特口中形容的複雜。其中一封哈莉在2016年7月18日寫給亨特的電郵中，哈莉指責亨特在兩人交往初期對她不忠，與亨特在訪問中提及的時間不符。哈莉在電郵寫道：「亨特，你欺騙我，當我與其他人一同幫助你時，你卻繼續欺騙我。你不僅騙了我……還送她昂貴的禮物……我比你想像中堅強，當你視我如草芥，我不會袖手旁觀」。

屢傳情慾短訊 「我教你自慰」

電郵記錄更揭發亨特最少自2016年下半年起一腳踏兩船，同時搭上哈莉的姐姐塞昆迪（Elizabeth Secundy）。現年49歲的塞昆迪在2015年與丈夫喬爾（Joel Secundy）分居，但2018年才正式離婚。

記錄顯示亨特與塞昆迪經常互傳情慾短訊，其中亨特在9月8日向塞昆迪「爆粗」抱怨哈莉沉悶，又稱自己快將洗澡，不久後便談到情慾話題，亨特表示：「我們應該每天或每晚透過FaceTime一起洗澡……釋放壓力……我會教你如何自慰」。塞昆迪笑言「哈哈，愛你」，又指她平常早起床，「哈哈，你要上午5時半或6時起床，才看到我洗澡呢」。

翌日亨特又再跟塞昆迪聊天，透露當天買了新內褲，又稱自己前一晚捱夜「看了很多很壞的成人影片，好像自己還是13歲一樣」，其後又表示會送她「加細碼」內褲。

塞昆迪與亨特的短訊調情其後仍繼續，例如9月17日塞昆迪向亨特寫道「未來24小時我將獨自一人……致電我」和「非常愛你（Love You So Much，LYSM）」，同日稍後她又表示「你是我唯一的王子」。亨特則回答「讓你開心及愛我總是很高興……我相信我需要這些，但不是來自你妹妹」。

亡兄舊居變「派對屋」

一位熟悉亨特情史的朋友表示，博拜登的舊居成為亨特與哈莉及塞昆迪玩樂的地方，「他們住在博拜登的舊居，後來變成了約會地點，他們明顯一天到晚都在開派對」。另外亨特與塞昆迪2018年7月亦曾一同租屋，租約在2019年7月結束。

不過短訊記錄似乎顯示哈莉最少在早期時，對亨特和塞昆迪的關係仍蒙在鼓裏，例如亨特8月4日時曾向塞昆迪發短訊，叮囑女方「不要告訴她（哈莉）我有給你發短訊」，塞昆迪則回道「是，我知道」。

亨特與塞昆迪除情慾關係外亦有錢銀轇轕，2016年8月18日的一封電郵顯示塞昆迪向亨特索取金錢：「你可以給我更多錢嗎？抱歉，我保證以後不會，喬爾已找到工作」，但一周後塞昆迪又說「我甚至沒有錢泊車，這是一個我無法醒過來的噩夢」。塞昆迪9月時亦曾向亨特表示已收到對方的轉賬，但她的戶口仍在透支。

傳哥哥死後翌日即與大嫂上床

51歲的亨特私生活一向受外界關注，育有5個孩子，他與首任妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle Biden）於2015年10月分居，2016年12月正式離婚，這意味亨特跟哈莉和塞昆迪有曖昧關係期間，嚴格來說仍是有婦之夫。亨特更在一份未寄出的短訊中，自爆曾遭凱瑟琳指責他在博拜登逝世翌日，便馬上跟哈莉上床。

亨特最遲在2018年8月向哈莉提出分手，兩人在2019年4月正式對外公佈分開，亨特一個月後便再結交南非模特兒科恩（Melissa Cohen），兩人相識6天後結婚，目前育有一名一歲大兒子。

除了與哈莉、塞昆迪的情史外，亨特又被揭曾與華盛頓脫衣舞孃羅伯茨（Lunden Roberts）育有一名私生子。今年4月他將出版自傳《美麗事物》（Beautiful Things）講述如何戰勝酗酒與吸毒，但未知會否提到他與哈莉及塞昆迪的關係。

手提電腦資料去年被公開

去年亨特把手提電腦送到特拉華州的一家電腦店舖維修，結果電腦內資料被多間傳媒及聯邦調查局（FBI）獲得及公開。電腦內不但儲存大量亨特吸食可卡因及嫖妓的照片，更含有極多高度機密資料，包括拜登的3個私人電郵地址及手提電話號碼，又有克林頓夫婦、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），以及前總統奧巴馬政府內閣幾乎所有成員的手提電話號碼。

電腦亦記錄亨特的銀行月結單及信用卡收據，顯示他曾經在紐約脫衣舞俱樂部一晚花費1.1萬美元（約8.5萬港元），以及在一個成人色情直播網站花費超過2.1萬美元（約16.3萬港元）。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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