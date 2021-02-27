高爾夫球名將「老虎」活士（Tiger Woods）日前發生車禍入院，活士的Twitter賬戶周五發表聲明，表示他已轉到另一間醫院繼續接受治療，正繼續康復，心情良好，感謝外界支持和慰問。但英媒引述前球員估計，活士可能最少3個月無法步行，之後能否繼續職業生涯仍是疑問。

現年45歲的活士周二在洛杉磯遇車禍，右腿嚴重受創，需以金屬穩定關節位置。最新聲明指，活士周五上午已轉到另一間醫院繼續治療，轉院過程順利，他心情良好並正繼續康復，感謝所有人過去數天來的支持，暫時沒有更多資訊可提供，並希望保持私隱。各個界別近日均有名人慰問活士，包括前總統奧巴馬及特朗普等。

傷勢集中下肢 重新步行需時

活士轉抵的洛杉磯西奈山醫院（Cedars-Sinai Medical Center）是一間以替運動員提供治療見稱的醫院。不過，曾經參加美國PGA高球巡賽的前球員兼整形醫生馬倫（Bill Mallon）指出，活士的傷勢集中在下肢，估計需要最少3個月時間，受傷的右腳才可望康復至能夠承受其體重，繼而落地走路。

活士此前入住的醫院亦確認他轉院，並稱活士未來將繼續接受外科治療，形容活士是現今世代其中一名最出色的運動員，對能夠替他治療感到光榮。洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）則稱，活士的車禍本身有可能致命，幸好他的座駕內部沒受大破壞才無傷及性命，初步相信事件純屬意外，活士駕車前也沒有喝酒。

英國《每日鏡報》/路透社

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