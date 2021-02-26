英國哈里王子透露，他退出履行皇室職務，是因為英國的「毒」傳媒，「摧毀」他的精神健康。

哈里王子接受美國清談節目The Late Late Show主持柯頓(James Corden)訪問，乘坐無頂巴士暢遊洛杉磯，在車上享受下午茶。哈里主動談到為何不再履行皇室職務，他堅稱「並非一走了之」，而是因為英國報界影響他的精神健康才離開。

他說：「我們都知道英國報界是甚麼樣子，他們摧毀我的精神健康…『那是有毒的』…所以我只是做了任何丈夫和父親會做的事，我帶同我的家人離開。」

哈里表示他永不會一走了之，他說：「我會一直奉獻一生予公共服務，無論我身處何方，都是一樣。」他表示與妻子梅根「嘗試為人帶來快樂和憐憫，為改變世界盡一分綿力」。

哈里在訪問中談到不少話題，包括：

- 他較喜歡Netflix電視劇「王冠」(The Crown)描述他家庭的歷史，因為至少「不是假裝成新聞」

- 他希望英國男演員Damien Lewis在劇集中扮演他

- 女皇聖誕節送了一部夾餅機給其兒子阿奇(Archie)

- 他在第二次約會便確定梅根是其一生所愛

- 他雖住在洛杉磯，但對該市所知甚少，因為近月都封城

英國天空新聞

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