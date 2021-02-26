【資源錯配】

歐盟委員會前日再次威脅會禁止武漢肺炎疫苗出口，矛頭直指產能不繼、首季給當地付運量由原定1.2億劑劇減至4,000萬劑的英國阿斯利康藥廠（AZ）。不過，英美傳媒踢爆，由於歐盟民眾視AZ與英國牛津大學聯合研製的武肺疫苗為次貨，不願意接種，歐盟實際上堆積了數百萬劑AZ疫苗乏人問津。

正當歐盟不斷對外投訴AZ沒有履行合同，導致區內的接種計劃受阻。英國《衞報》引用歐洲疾控中心的數據，卻發現完全是另一回事，在AZ已付運的613萬多劑疫苗中，竟然有近485萬劑還未施打，閒置率高達八成。反映了歐盟疫苗分配出現問題，成員國如匈牙利想要更多疫苗不果，被迫使用仍未獲區內安全許可的中國和俄羅斯疫苗，西歐多國卻坐擁大量未用的AZ疫苗。

比意德使用率低於兩成

數據顯示，比利時、意大利、德國的AZ疫苗使用率分別只得4%、19%和13%。相反，美國藥廠輝瑞與德國生物科技BioNTech共同研製的疫苗，付運給上述三國後，施打率都高企在八成以上。連德國總理默克爾也承認民眾嫌棄AZ疫苗，她接受當地傳媒訪問時嘗試釋除民眾的疑慮，稱「所有監管機構都告訴我們，AZ疫苗值得信賴」。

不過，被問到會否自願接種AZ疫苗時，默克爾卻幫倒忙說：「我已66歲了，不屬於建議接種AZ疫苗的群組。」歐洲藥品管理局早已同意AZ疫苗適合所有年齡層使用，但德國等部份歐盟國家卻以數據不足為理由，不建議65歲以上長者接種，結果現在陷入無法說服年輕人使用的尷尬局面。早前也質疑過AZ疫苗效力的法國總統馬克龍現在則轉身全力護航，他說：「最新科學研究都已證明AZ疫苗有效，若輪到我接種的是AZ疫苗，我樂意接受。」

德醫護：打AZ感侮辱

德國是坐擁最多AZ疫苗未用的歐盟國家，估計有近120萬劑閒置，《紐約時報》報道，主要原因是德國醫護人員都寧願打臨床試驗保護達95%的國產BioNTech疫苗，對保護率得70%的AZ疫苗紛紛耍手擰頭，不少人甚至認為接種AZ疫苗是侮辱。這股懷疑情緒也在其他界別蔓延，早前向醫療機構申請疫苗被拒的柏林警隊，近日突然獲告之可注射AZ疫苗，發言人珍德羅坦言警隊內部有不滿，「當其他人不要的東西才給予警察，同僚感到被遺棄是可以理解的」。

雖然AZ疫苗在臨床試驗的效力不及BioNTech疫苗，但在英國的實戰成績卻是有目共睹，蘇格蘭實施大規模接種後，證實接種一劑AZ疫苗後四周，便能減低接種者入院的風險近94%，比BioNTech減少85%的表現還要出色，兩款疫苗均顯示對高危的長者群組有顯著保護作用。由於接種效果良好，英國政府已宣佈由下月開始，逐步解除封城抗疫措施。

英國《衞報》/ 美國《紐約時報》