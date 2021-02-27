【新增動新聞】美國一名聯邦法官周五批准facebook在一宗集體訴訟，以6.5億美元（50.7億港元）和解，案件涉及fb未經用戶同意就用人臉識別技術在照片加標籤，法官指此案是其中一宗最大金額和解的侵犯私隱案。

案件最初於2015年在伊利諾州興訟，其後轉到fb總部所在的加州變成集體訴訟，共有160萬伊利諾州用戶索賠。伊利諾州的《生物識別數據私隱法》容許消費者控告未得他們批准，就蒐集其臉孔和指紋等數據的公司，原告指fb未徵求他們准許，就使用人臉識別技術掃瞄用戶上載的照片，並把人臉數據儲存，為照片上人臉加標籤。

法官︰數碼私隱重大勝利

加州北區聯邦地方法官多納托在批准和解書上表示，和解方案「將令每一位想要補償的集體訴訟者，至少得到345美元（2,691港元）」，形容是「消費者在爭論激烈的數碼私隱方面的重大勝利」。原告代表律師指如無上訴，支票將在兩個月內寄出。

fb發表聲明指：「我們欣慰可達成和解，令事件告一段落。無論對我們的社群和股東都最符合他們的利益。」fb被控告後，已修改其照片標籤系統。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！