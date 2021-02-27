中國與澳洲近月外交關係緊張，中國繼限制澳洲肉類、酒類、煤炭等產品對華出口後，據報再把目標轉移至澳洲高等教育界。澳洲《金融評論報》日前引述墨爾本大學校長馬斯克爾（Duncan Maskell）指，近期有中國學生收到建議不要到澳洲求學，澳洲教育部長圖治（Alan Tudge）表示注意到相關報道，稱最大損失只會是中國學生，強調澳洲教育制度深獲中國學生、家長及僱主認可。

馬斯克爾表示他近期與駐華職員溝通時，對方表示中國學生被建議不要到澳洲留學，形容這些建議在多個地區出現。消息人士指，相關建議後來也轉到上海或北京等大城市散播。馬斯克爾指暫未知這些言論到底只是閒談，抑或有人要求升學顧問不要推薦澳洲作目的地，「就像很多在中國的類似事情一樣」。

代表澳洲八大院校的「八校聯盟」總裁湯普森（Vicki Thomson）直言：「有些事肯定正發生，升學顧問可能被要求不要建議學生赴澳，或乾脆不提及澳洲這升學選擇。」她表示中澳關係對教育界很重要，有需要保護，對現時事態深表關注。

中國學生佔澳學界收益近30%

澳洲學界在2019至2020年度，為澳洲帶來375億澳元（約2,241億港元）經濟效益，當中中國佔105億澳元（約628億港元），相當於總數28%。2019年澳洲逾34.6萬名國際留學生中，16萬人來自中國，不過在疫情封關措施影響下，去年全球在澳留學生數字已減少至21.4萬，按年跌近40%。

澳洲查爾斯史都華大學公共倫理學教授漢米爾頓（Clive Hamilton）承認，澳洲大學過往過於依賴中國資金。馬斯克爾則形容澳洲大學需要求變，又指業界波折不斷，不但封關措施仍未結束，各國地緣政治問題亦轉趨激烈。

澳洲《金融評論報》指，澳洲駐中國大使館正試圖淡化事件，指出教育中介公司無需為政府教育部門的決策負責，亦可自由向學生提供意見。中國政府亦未有確認是否引導學生不要到澳洲留學，但早前中國教育部曾針對澳洲發表留學預警，呼籲學生「謹慎選擇」，具官方背景的中國傳媒亦一度提到中國留學生在澳洲可能遇上人身安全風險。

澳洲新聞網/SBS電視台/《金融評論報》

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