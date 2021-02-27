美國國會眾議院於周六凌晨以7票之微，表決通過總統拜登提出的1.9萬億美元（約14.7萬億港元）疫情紓困方案，被形容為拜登政府在立法機關一次重要勝利。法案之後會提交參議院審議及修訂，預定會刪除當中調升最低工資的條款，通過後發還眾議院再次表決。民主黨期望在3月14日，即去年底公佈的紓困措施期限屆滿前，正式通過新撥款。

7票之微通過 兩民主黨人倒戈

眾議院是以219票贊成、212票反對的差距通過法案，票數大致跟兩黨議席分佈相符，但民主黨有兩名眾議員倒戈投下反對票，共和黨則是全數在席議員均投反對票。共和黨人普遍不滿紓困方案金額過大，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）重申，最好的刺激經濟方案是全面重啟經濟活動，讓國民復工復課。

調升最低工資條款料遭參院剔除

現時通過的法案版本，包含把最低工資分階段提高至時薪15美元（約116港元）的措施，但遭共和黨反對，而參議院議事規則專員麥克唐納（Elizabeth MacDonough）周四更已裁定，最低工資條款不得與其他撥款綑綁以「預算協調機制」快速協議，參議院料將刪除當中的調升最低工資部分。故此，參議院即使在通過修訂版議案後，將要再發還眾議院表決，其後才由拜登簽署生效。

拜登是在1月正式上任前，率先公佈1.9萬億美元抗疫撥款，資金分別會用作抗疫、接種疫苗及惠民紓困，其中在紓困措施方面，法案建議向大部分國民再加派1,400美元（約1.08萬港元）一筆過援助金，並提高失業援助金至400美元（約3,102港元）直至9月，以及提高子女免稅額，亦會撥款援助地方政府及學校。

路透社/法新社/美國全國公共廣播電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！