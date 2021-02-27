（北美通訊）美國聯邦調查局（FBI）回覆傳媒查詢表示，獲悉一名隸屬美國航空（American Airlines）的機師在新墨西州東北部發現不明飛行物體（UFO）的報告，但不肯證實會否展開調查。根據截獲的機師與控制塔的通話內容，機師當時激動地指一個圓柱形飛行物體於飛機上方快速掠過。

該段通話來自美國航空於21日，由俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）飛往亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的AAL2292航班。當飛到新墨西哥州的東北部上空時，機師突然問相信是航空交通管制員的人，有否發現甚麼。機師激動地說，「剛剛有東西在我們頂上掠過。我不想這樣說，但那東西是一個圓柱形，看起來十足像巡航導彈的物體，非常快速的在我們頭頂上掠過。」

通話內容由ABC新聞調查記者道格拉斯（Steve Douglas）截獲，他原本是試圖找另一班出現引擎著火的飛機，曾否發出過求救訊號，但意外截取到這段通話，令他非常驚訝。他在個人網誌《深黑地平線》（Deep Black Horizon）中公開錄音。

美國航空事後發聲明，確認該段通話紀錄來自2月21日的AAL2292航班。而美國聯邦航空管理局（FAA）的發言人就發聲明表示，航空交通管制員當時未有在雷達發現該區有異常物體。

至於該物體是否就是機師形容的巡航導彈，位於新墨西哥州南部的白沙導彈靶場（White Sands Missile Range）表示，靶場當天未有任何演習，他們也從未在航機發現不明飛行物體位置進行過演習。

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