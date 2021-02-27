美國田納西州謝爾比縣（Shelby）的武漢肺炎疫苗接種安排屢現混亂，繼上月被揭浪費2,400劑疫苗後，近日有醫療義工涉嫌偷走疫苗和針筒，也有疫苗站義工被指違反指引替2名兒童注射。縣衞生部主管已為連串混亂而請辭，州衞生部高官周五公開表示，已向聯邦執法部門要求介入調查事件。

謝爾比縣聲明表示，疫苗站發生懷疑疫苗盜竊事件後，主管收到資料指一名醫療義工行徑可疑。該義工隨後被暫停職務，並有執法人員接觸他。但衞生部至今未正式就懷疑盜竊一事報案，因為未有足夠證據。聯邦調查局 （FBI）發言人稱知悉情況，但拒絕回應是否已展開調查。

田納西州衞生專員皮爾斯（Lisa Piercey）表示，相信一名義工偷走了裝有武漢肺炎疫苗的針筒，而非一般存放在瓶內的疫苗，但她未交代所掌握的證據或具體資料。

未准替兒童注射 兩童卻成功預約

與此同時，皮爾斯表示州政府亦正了解另一宗事件，縣內一名義工在本月3日涉嫌違反指引替兩名兒童注射疫苗。她稱，一名母親帶着兩名兒童到疫苗接種站，3人均有預約。疫苗對兒童的成效目前未明，暫未知兩名兒童之後會否打第二針。

謝爾比縣較早前已爆出，因溝通不善及紀錄處理不當，導致浪費了約2400劑疫苗，之後再有64劑未用過的疫苗作廢，以及12劑疫苗不知所蹤。

縣長哈里斯（Lee Harris）上周五指，縣衞生部主管豪沙爾特（Alisa Haushalter）已請辭。州長比爾李（Bill Lee）則表示，對謝爾比縣的事件感到失望。

美國廣播公司

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