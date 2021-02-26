沙地阿拉伯異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙地駐土耳其伊斯坦堡領事館被殺害肢解一案，美國一份解密的情報文件指出，沙地阿拉伯王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）批准綁架和殺死卡舒吉的行動。美國國務院隨即宣佈禁止76名涉案的沙地人入境，財政部亦宣佈制裁沙地一名前情報官及一支精銳部隊的成員，包括凍結資產和禁止與他們交易，但並無制裁穆罕默德。沙地政府則指美國的情報結論不合理和不正確，「負面、不實且令人無法接受」。

卡舒吉是美國公民，在《華盛頓郵報》擔任專欄作家。他在2018年10月2日進入伊斯坦堡沙地領事館辦理結婚文件，但之後人間蒸發，沙地三星期後承認他在館內被特工謀殺，屍體被肢解後從領事館運走，至今仍未發現他的遺骸。

美國國家情報總監辦公室周五在網站上載解密的情報文件指出：「我們的評估認為沙地阿拉伯王儲穆罕默德批准在土耳其伊斯坦堡的行動，綁架和殺害沙地記者卡舒吉。」沙地政府一直否認穆罕默德與事件有關。

文件稱：「我們的評估是基於王儲控制沙地王國的決策、他的保安衛隊一名主要顧問和成員直接參與行動、以及王儲一直支持以暴力手段令海外異見人士噤聲，包括卡舒吉。」

美國調查人員表示美國不應給予沙地王儲民事訴訟豁免，並要確保所有文件完全公開。他們又促請沙地政府透露卡舒吉的遺體是否在伊斯坦堡大使館內被毀掉。

周五公佈的情報文件，與2018年底特朗普向國會提交的機密文件內容相若，但特朗普當時拒絕議員和人權組織的要求公開文件。總統拜登公開情報文件的做法，與前總統特朗普的態度顯然不同，反映美國現政府願意在人權以至也門戰事等問題上挑戰沙地阿拉伯。不過，為了尋求與伊朗恢復2015年簽訂的核協議、打擊伊斯蘭極端分子和加強阿拉伯與以色列連繫，拜登亦不欲得失沙地，因此在公佈文件前，拜登周四曾致電85歲的沙地國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz），重申與沙地的盟友關係和承諾繼續合作。

接近拜登政府智囊的消息人士說，拜登政府正考慮取消與沙地一些構成人權威脅的軍火交易，限制將來只出售防衛性武器予該國。國務院發言人說，儘管美國確保沙地有一切所需防衛領土，但美國的焦點是結束也門的衝突。

在卡舒吉被殺後，沙地拘捕11名疑犯，其中5人「干犯和直接參與謀殺受害人」被判死刑，3人「包庇罪行和違法」被判合共24年，其餘3名被告則無罪釋放，但檢察部門未有公開被告身份。

路透社/法新社/中央社/《蘋果》資料室

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