英國哈里王子頻頻成為受訪對象，包括在清談節目《The Late Late Show》大爆移居美國是因不滿英國傳媒作風，又接受了名嘴奧花雲費專訪。英國《每日鏡報》指，哈里在被褫奪皇室身份前，曾經與祖母英女皇通電話，當時女皇稱對哈里和妻子梅根找到幸福而高興，但提醒哈里要恪守家庭價值，哈里亦承諾不會讓家人難堪，但隨後已傳出他受訪的消息。

報道指，哈里是在2月5日錄影《The Late Late Show》的訪問，當時英國皇室尚未公佈褫奪哈里榮譽軍銜和皇室贊助人身份，且與梅根不再是全職皇室成員，據報哈里當時仍在極力爭取保留軍銜。

哈里身邊的消息人士透露，哈里在訪問之前曾與女皇通電話，女皇表示對哈里找到幸福感到很高興，希望哈里及家人過得好。哈里則稱沒有後悔退出皇室，形容自己獲得自由，並向女皇表明需要對家人負責，同時承諾不會做出令家人感到難堪的事。

該名消息人士形容，女皇向來寵愛和同情哈里，也看見哈里因家庭位置造成的困擾，指她與哈里的對話氣氛良好，「是一名祖母跟她所關心的孫兒和諧對話，一切都是為了向前看」。知情者又指，通話是由哈里於今年較早前提議，以便跟女皇討論未來他和梅根在皇室的位置。

皇室專家批評與女皇疫苗呼籲撞期

不過，哈里和梅根接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪下月初播出，有奧花雲費的友人率先預告，專訪是奧花雲費歷來最好的一次，「我想屆時會有爆料」。皇室消息指，《The Late Late Show》哈里一集節目播出後，已馬上在皇室內部再掀起不安，又批評哈里在女皇公開呼籲國民接種武肺疫苗時讓訪問曝光，且大談與梅根的私生活，只會模糊公眾焦點，亦無法幫助任何人，形容哈里跟皇室缺乏合作。

英國廣播公司（BBC）皇室專家喬布森（Robert Jobson）亦抱類似看法，他形容女皇呼籲國民接種疫苗是非常重要的訊息，儘管哈里在專訪表現率直和快樂，「但一切都是時機問題……當皇室傳遞要接種疫苗的清晰訊息時，哈里卻繼續執意說他的私生活，你不能跟女皇的重要講話這樣撞期」。喬布森形容哈里專訪的播出時間可能只是意外，「但這就是發生了，跟女皇相撞了，導致女皇的訊息被沖淡」。

英國《每日郵報》/英國《每日鏡報》

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