【新增莫里森引述疑犯否認】澳洲執政自由黨性醜聞越演越烈，有受害人稱1988年在悉尼遭性侵，疑犯是現時一名內閣部長，惟受害人去年自殺身亡，新南威爾斯警方終止調查。一封受害人交代被性侵細節的信件近日曝光，要求總理莫里森採取行動，澳洲聯邦警方接手調查。莫里森周一披露，已跟被指為疑犯的部長溝通，並指對方堅決否認指控。

莫里森周一表示，已經跟被指強姦16歲少女的部長傾談，並指對方「斷然否認」（categorically denies）指控。莫里森又稱，澳洲是法治國家，如果只基於傳媒一些有關年代久遠的強姦指控報道，便要求內閣部長就此下台，他認為並不恰當，敦促各方應該把事件交由警方和相關部門調查。

信件由受害人朋友交給澳洲廣播公司，包括受害人為其律師準備提出訴訟的聲明。受害人稱自己16歲時被一名當時還未從政、現為內閣部長的男子雞姦，希望公開事件能鼓勵其他同樣遭遇的婦女舉報。新州警方上周五證實，去年2月接獲受害人舉報並成立專案組調查，惟她去年6月自殺身亡，終年49歲，調查隨後終止。警方指會為死因庭準備全面報告。

受害人離世前幾個月曾到墨爾本一間精神病診所求醫，亦將事件告知很多朋友，部份人是政商法律界領袖。有朋友透露曾協助新州及南澳警方調查，但武肺疫情推遲調查工作，令受害人感氣餒。

同樣收到信件的在野工黨領袖黃英賢及綠黨議員漢森（Sarah Hanson-Young）。楊均希望警方採取適當行動調查。前總理特恩布爾昨日出席活動時，承認前年曾收到受害人舉報，回信表達同情及關注，認為她聘律師和報警做法正確，又指對方保存大量日記，希望日記仍然存在。

工黨議員涉強暴

此外，維多利亞省自由黨參議員亨德森（Sarah Henderson）周日晚發聲明指，已聽取警方意見，將一宗涉嫌強姦案件轉交警方處理。她在聲明中寫道，周日下午收到一名女性發來的電郵，對方指被國會內一名工黨議員強暴，亨德森之後立即將事件交警方跟進，強調公開事件是為了增加透明度。她未有公開涉事工黨議員姓名。

執政黨近日飽受性侵醜聞困擾，就業部前助理傳媒顧問希金斯早前公開兩年前被同事在時任國防部長雷諾茲的國會的辦公室強姦，被黨內列為紀律問題，批評高層毫不關心。其後再有受害人挺身而出，舉報者增至4人。

澳洲廣播公司

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