美國前總統特朗普雖然連任失敗兼兩度被彈劾，但在保守派中仍見影響力，今天預定於年度保守政治行動會議（CPAC）發言；前天人未到，會場赫然佇立特朗普金像，被網民嘲為拜偶像。

由美國保守聯盟召開的 CPAC，上周四在佛州奧蘭多開幕，聯盟主席施拉普與特朗普有私交，演講者亦不乏特朗普在共和黨內支持者，包括出頭阻總統拜登任命的參院新秀霍利，以及有選總統野心的參議員克魯茲。不過，與會者焦點落在一座特朗普Ｑ版金色人像之上，身穿藍外套、紅領帶和紅白藍短褲，站在「美國向前看」標語前，似暗示74歲的他2024年會再參選總統的傳聞。

極右網民擬炸國會

「金童子」招來網民熱議，聯想起《聖經》中摩西破壞的金牛像，笑以基督教徒為首的保守派在拜偶像。國會暴亂後有份投票彈劾特朗普的共和黨眾議員金辛格推文說：「偶像崇拜可不是保守派所為。#重整我們的共和黨」

另一方面，國會警察署理總長皮特曼在眾院委員會作供時，提到有份闖國會的民兵組織，計劃待拜登到國會發表演說時炸國會大樓，「殺掉越多議員越好」，故國會周圍的保安暫時不能放鬆，演說發表日期未定。聯邦調查局和其他執法部門正密切監察極右網上群組，最高危是3月4日前後，即美國總統以前的就職日期，根據極右「匿名者Q」陰謀論，特朗普將於當天重返白宮執政。

路透社/英國《衞報》