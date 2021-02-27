鳥類學家在美國賓夕凡尼亞州發現一隻罕見的雌雄同體北美紅雀（Northern cardinal），形容是「一生人一次、百萬分之一」機會。

北美紅雀主要棲息在加拿大南部、美國東部緬因州至德州南下至墨西哥，也有部份棲息於夏威夷歐胡島。雄性的北美紅雀是鮮紅色，雌性是暗紅褐色，但相片可見這隻北美紅雀的羽毛混有兩種顏色。雖然雌雄同體雀鳥並非首次被發現，但極為罕見。

已退休的69歲鳥類學家希爾（Jamie Hill）表示，有位朋友告訴他在賓州沃倫縣看到一隻「不常見的雀鳥」飛去她的餵鳥器，希爾看過照片以為那鳥患有白變病，即是羽毛缺乏某種色素所以沒有正常顏色，但細看後認為可能是雌雄同體。

希爾於是親自去朋友家觀察，靜待差不多一小時終於拍到牠，「我拍到照片後，連續5小時心跳都未慢下來，直到我返到家中整理好照片，看到我真正拍到甚麼……過去近20年來我一直尋找象牙喙啄木鳥這種可能已絕種的鳥類，但拍下這隻雌雄同體的北美紅雀，這隻極常見品種的罕有形態，就如真的讓我看到象牙喙啄木鳥那麼高興」。

研究雌雄同體雀鳥的西伊利諾州大學（Western Illinois University）教授皮爾（Brian Peer）表示，鳥類上出現這情況很罕見，有時候更難以分辨，而北美紅雀是在北美洲常見、讓人餵食的鳥類，雄鳥和雌鳥明顯不同，所以才容易發現牠「半陰半陽」。皮爾解釋︰「雌雄同體是在細胞分裂時出錯的結果。」

2019年也有人報稱在該區發現雌雄同體的北美紅雀，希爾認為他看到的有可能是同一隻。

英國廣播公司

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