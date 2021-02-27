美國公開情報報告指沙地阿拉伯王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）批准殺害異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）後，美國總統拜登表示白宮將於周一就對沙地的行動作出宣佈。

雖然情報指穆罕默德幕後主使殺害卡舒吉，但白宮並未對他實施制裁，惹來一些批評，特別是《華盛頓郵報》的社評，認為拜登應對穆罕默德更加強硬。他周六被問到會否制裁沙地王儲時說，白宮周一會公佈將對沙地採取甚麼行動，但沒有透露詳情。

卡舒吉是沙地人，已移居美國，在《華盛頓郵報》撰寫評論。他在2018年10月2日進入伊斯坦堡沙地領事館辦理結婚文件，在館內被沙地特工謀殺和肢解。沙地政府否認王儲與事件有關，重申卡舒吉是被一幫流氓殺害。美國在公開情報後，宣佈禁止一批涉案沙地人入境，並制裁個別人士，包括前情報機關副主管。

路透社/《蘋果》資料室

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