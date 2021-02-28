美國食品及藥物管理局（FDA）當地時間周六批准強生疫苗的緊急使用授權，預計本周開始分發，是繼輝瑞/BioNTech及Moderna疫苗後，第三款可供接種的武漢肺炎疫苗。強生疫苗與另外兩款疫苗有不少明顯分別，最大不同是屬單劑疫苗，而且可在普通雪櫃存放，更易運送及使用，不過數據指其整體功效略遜另外兩款疫苗。

單劑疫苗

輝瑞及Moderna疫苗都需要接種兩劑，按指引首劑及第二劑接種的間距分別是三周及四周，而強生疫苗就只需要接種一劑，因此民眾不用顧慮何時要再回疫苗中心接種。

外界對於需要分開兩次接種的疫苗仍有不少爭論，例如是否應該讓更多人接種至少一劑疫苗，從而獲得部份免疫能力，又或是否可以首劑及第二劑分別接種不同疫苗。

功效有差異

根據臨床測試結果，輝瑞及Moderna疫苗有效率達94%至95%，使用輝瑞疫苗的以色列亦證明預防有病徵感染相當有效。強生疫苗對中度及嚴重感染的有效率為66%，對嚴重感染為85%，預防死亡則為100%。

值得留意是強生在美國、南非及拉丁美洲對4.4萬人進行臨床測試的時間，比另外兩款疫苗在去年春季及夏季已在進行遲了數個月，加上強生測試時已出現南非病毒變種，其疫苗在南非的整體有效率僅為57%。

雖然專家基本上一致認為疫苗對預防嚴重感染相當有效，但亦有人擔心強生因整體功效未必及得上另外兩款，因而會被視為「次等疫苗」。

更快提供保護

專家指接種強生疫苗兩周後，已能開始預防中度至嚴重感染，四周後沒有測試者住院或死亡。雖然最近有研究顯示接種一劑輝瑞或Moderna疫苗也有不俗效果，但要接種兩劑才能獲得全面保護，而以疫苗供應情況，現在基本上接種首劑後五至六周才能再獲接種。

使用不同技術

輝瑞及Moderna疫苗是使用名為信使核糖核酸（mRNA）的技術，簡單來說是抽取病毒內部份核糖核酸編碼蛋白，將其遺傳基因製成RNA序列，製成疫苗注入身體，刺激免疫系統產生抗體，日後遇到真正病毒時提供保護。

強生疫苗則使用病毒載體技術，科學家把武漢肺炎病毒的小部份基因，添加到已減弱、名為26腺病毒（adenovirus 26）的常見感冒病毒，這弱化病毒不會令人真的患病，但卻可誘發免疫反應。

更易處理

根據最初的指引，輝瑞疫苗需要在攝氏零下60℃至零下80℃的環境儲存及運輸，導致美國各州爭相購買專用冷藏器，後來FDA放寬有關要求，但這些疫苗亦最多只能在普通雪櫃存放5天，解凍及稀釋後6小時必須使用，更不能過度搖晃。Moderna則要求在大約攝氏零下20℃存放。

相比之下強生疫苗容易處理得多，可以在普通冷藏溫度存放，因此更容易運輸及使用。

共同之處

三款疫苗均沒有加入抗生素、防腐劑或免疫佐劑這些添加劑，換言之引起嚴重過敏反應的機會相當低，以強生疫苗為例，對4.4萬人的測試中只得1宗過敏反應的報告。

由於三款疫苗都是針對刺突蛋白的受體結合域（receptor binding domain）疫苗，日後如果出現這區域的變種，很有可能削弱其功效，幸而三款疫苗對現存的變種武肺病毒仍能提供部份保護。

美國有線新聞網絡

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