加州一名整形外科醫生，竟然一邊為病人做手術，一邊以視像方式出席交通違例聆訊。加州醫務委員會將就事件進行調查。

沙加緬度(Sacramento)的報章報道，整形醫生格連(Scott Green)周四身穿手術袍，以視像方式出席最高法院就他違反交通規例的聆訊。當時他明顯身處手術室，鏡頭雖然沒有拍攝到病人，但醫療儀器不時在背後發出響聲。

當時仍未開庭，法庭書記問他：「你可以出席聆訊？你似乎正在手術室？」格連回答說：「是的，我在手術室，我可以接受聆訊，請繼續。」

法庭書記提醒他聆訊會串流到網上公開讓公眾旁聽，格連表示明白，繼續低頭為病人做手術。

法官連克(Gary Link)進庭時，發現格連正在做手術，對是否應繼續聆訊頓感遲疑。格連解釋，手術室內仍有另一位醫生，因此他可站定接受聆訊，手術由另一位醫生進行。

法官認為在此情況下不適宜繼續聆訊，要另擇日期，格連道歉，還想解釋，但法官打斷他的說話，說：「我們都想病人健康，想他們生存，這是很重要。」

加州醫務委員會表示會調查事件，指期望每位醫生在治療病人時都遵守標準。由於武漢肺炎疫情，加州一些聆訊是以視像形式進行。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！